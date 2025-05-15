货币 / QUAD
QUAD: Quad Graphics Inc Class A
6.92 USD 0.06 (0.87%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QUAD汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点6.78和高点6.95进行交易。
关注Quad Graphics Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.78 6.95
年范围
4.46 9.13
- 前一天收盘价
- 6.86
- 开盘价
- 6.80
- 卖价
- 6.92
- 买价
- 7.22
- 最低价
- 6.78
- 最高价
- 6.95
- 交易量
- 178
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 6.30%
- 6个月变化
- 28.15%
- 年变化
- 54.46%
