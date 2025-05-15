Валюты / QUAD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QUAD: Quad Graphics Inc Class A
6.86 USD 0.14 (2.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QUAD за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.58, а максимальная — 6.98.
Следите за динамикой Quad Graphics Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QUAD
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Cars.com, OppFi and Quad Graphics
- 3 Cheap Highly Ranked Stocks to Buy for a Rebound: CARS, OPFI, QUAD
- Fast-paced Momentum Stock Quad/Graphics (QUAD) Is Still Trading at a Bargain
- Quad named agency of record by Scandinavian Designs furniture
- Quad/Graphics Stock: Turning Print's Decline Into Data-Driven Growth (NYSE:QUAD)
- Why Fast-paced Mover Quad/Graphics (QUAD) Is a Great Choice for Value Investors
- Best Income Stocks to Buy for August 5th
- New Strong Buy Stocks for August 5th
- Rosenblatt lowers Quad/Graphics stock price target to $8.60 on pension update
- Quad (QUAD) Q2 Revenue Falls 10%
- Quad Graphics Q2 2025 slides: Revenue declines as strategic transformation continues
- Quad/Graphics (QUAD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Quad Graphics earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Stratasys (SSYS) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Quad declares quarterly dividend of $0.075 per share
- Quad scores no. 21 in Ad Age Agency Ranking
- Quad earns a spot on MM+M Agency 100 at no. 26
- Quad/Graphics: A Cigar Butt Stock Or Value Trap? (NYSE:QUAD)
- BETTY EXPANDS LEADERSHIP TEAM WITH TWO NEW GROUP CREATIVE DIRECTORS
- Quad to Participate in Upcoming Investor Conferences
Дневной диапазон
6.58 6.98
Годовой диапазон
4.46 9.13
- Предыдущее закрытие
- 6.72
- Open
- 6.67
- Bid
- 6.86
- Ask
- 7.16
- Low
- 6.58
- High
- 6.98
- Объем
- 460
- Дневное изменение
- 2.08%
- Месячное изменение
- 5.38%
- 6-месячное изменение
- 27.04%
- Годовое изменение
- 53.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.