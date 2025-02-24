通貨 / MLNK
MLNK: MeridianLink Inc
19.97 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLNKの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.96の安値と20.00の高値で取引されました。
MeridianLink Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MLNK News
1日のレンジ
19.96 20.00
1年のレンジ
15.49 25.21
- 以前の終値
- 19.98
- 始値
- 19.98
- 買値
- 19.97
- 買値
- 20.27
- 安値
- 19.96
- 高値
- 20.00
- 出来高
- 582
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.76%
- 6ヶ月の変化
- 7.19%
- 1年の変化
- -2.30%
