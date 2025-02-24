クォートセクション
通貨 / MLNK
MLNK: MeridianLink Inc

19.97 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MLNKの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.96の安値と20.00の高値で取引されました。

MeridianLink Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.96 20.00
1年のレンジ
15.49 25.21
以前の終値
19.98
始値
19.98
買値
19.97
買値
20.27
安値
19.96
高値
20.00
出来高
582
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
0.76%
6ヶ月の変化
7.19%
1年の変化
-2.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K