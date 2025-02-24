Währungen / MLNK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MLNK: MeridianLink Inc
19.97 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLNK hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.96 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die MeridianLink Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLNK News
- Morgan Stanley upgrades nCino on pricing shift, AI push and growth outlook
- VVX vs. MLNK: Which Stock Is the Better Value Option?
- MeridianLink stock downgraded by Raymond James after acquisition deal
- MeridianLink (MLNK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- MeridianLink stock price target raised to $20 from $18 at Stifel on acquisition news
- MeridianLink Revenue Jumps 8 Percent
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Meridianlink earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- Centerbridge to acquire MeridianLink in $2 billion all-cash deal
- ALYAF vs. MLNK: Which Stock Is the Better Value Option?
- MeridianLink names Denise Cox as chief customer officer
- Meridianlink stock hits 52-week low at $15.57
- REPAY Enhances MeridianLink Integration, Modernizing New Member Onboarding and Digital Payment Options
- MeridianLink: 5x Revenue For 5% Growth? (NYSE:MLNK)
- Guess, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- MeridianLink, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MLNK)
- MeridianLink, Inc. (MLNK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MeridianLink Stock: Capital Allocation Is The Question (NYSE:MLNK)
Tagesspanne
19.96 20.00
Jahresspanne
15.49 25.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.98
- Eröffnung
- 19.98
- Bid
- 19.97
- Ask
- 20.27
- Tief
- 19.96
- Hoch
- 20.00
- Volumen
- 582
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 0.76%
- 6-Monatsänderung
- 7.19%
- Jahresänderung
- -2.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K