MLNK: MeridianLink Inc
19.97 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLNK fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.91 ve Yüksek fiyatı olarak 19.99 aralığında işlem gördü.
MeridianLink Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLNK haberleri
- Morgan Stanley upgrades nCino on pricing shift, AI push and growth outlook
- VVX vs. MLNK: Which Stock Is the Better Value Option?
- MeridianLink stock downgraded by Raymond James after acquisition deal
- MeridianLink (MLNK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- MeridianLink stock price target raised to $20 from $18 at Stifel on acquisition news
- MeridianLink Revenue Jumps 8 Percent
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Meridianlink earnings missed by $0.14, revenue topped estimates
- Centerbridge to acquire MeridianLink in $2 billion all-cash deal
- ALYAF vs. MLNK: Which Stock Is the Better Value Option?
- MeridianLink names Denise Cox as chief customer officer
- Meridianlink stock hits 52-week low at $15.57
- REPAY Enhances MeridianLink Integration, Modernizing New Member Onboarding and Digital Payment Options
- MeridianLink: 5x Revenue For 5% Growth? (NYSE:MLNK)
- Guess, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- nCino Posts Weak Earnings, Joins Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Jayud Global Logistics (NASDAQ:JYD), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- MeridianLink, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MLNK)
- MeridianLink, Inc. (MLNK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MeridianLink Stock: Capital Allocation Is The Question (NYSE:MLNK)
Günlük aralık
19.91 19.99
Yıllık aralık
15.49 25.21
- Önceki kapanış
- 19.97
- Açılış
- 19.98
- Satış
- 19.97
- Alış
- 20.27
- Düşük
- 19.91
- Yüksek
- 19.99
- Hacim
- 563
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.76%
- 6 aylık değişim
- 7.19%
- Yıllık değişim
- -2.30%
21 Eylül, Pazar