MLNK: MeridianLink Inc

19.97 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLNK fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.91 ve Yüksek fiyatı olarak 19.99 aralığında işlem gördü.

MeridianLink Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.91 19.99
Yıllık aralık
15.49 25.21
Önceki kapanış
19.97
Açılış
19.98
Satış
19.97
Alış
20.27
Düşük
19.91
Yüksek
19.99
Hacim
563
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.76%
6 aylık değişim
7.19%
Yıllık değişim
-2.30%
