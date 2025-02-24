Валюты / MLNK
MLNK: MeridianLink Inc
19.94 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLNK за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.89, а максимальная — 19.96.
Следите за динамикой MeridianLink Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MLNK
Дневной диапазон
19.89 19.96
Годовой диапазон
15.49 25.21
- Предыдущее закрытие
- 19.89
- Open
- 19.92
- Bid
- 19.94
- Ask
- 20.24
- Low
- 19.89
- High
- 19.96
- Объем
- 929
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 7.03%
- Годовое изменение
- -2.45%
