MELI: MercadoLibre Inc
2476.37 USD 30.05 (1.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MELIの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり2459.32の安値と2531.18の高値で取引されました。
MercadoLibre Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2459.32 2531.18
1年のレンジ
1646.00 2645.22
- 以前の終値
- 2446.32
- 始値
- 2459.67
- 買値
- 2476.37
- 買値
- 2476.67
- 安値
- 2459.32
- 高値
- 2531.18
- 出来高
- 604
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- 26.62%
- 1年の変化
- 20.11%
