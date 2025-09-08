クォートセクション
通貨 / MELI
株に戻る

MELI: MercadoLibre Inc

2476.37 USD 30.05 (1.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MELIの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり2459.32の安値と2531.18の高値で取引されました。

MercadoLibre Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MELI News

1日のレンジ
2459.32 2531.18
1年のレンジ
1646.00 2645.22
以前の終値
2446.32
始値
2459.67
買値
2476.37
買値
2476.67
安値
2459.32
高値
2531.18
出来高
604
1日の変化
1.23%
1ヶ月の変化
2.14%
6ヶ月の変化
26.62%
1年の変化
20.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K