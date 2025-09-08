CotizacionesSecciones
MELI: MercadoLibre Inc

2446.32 USD 56.18 (2.35%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MELI de hoy ha cambiado un 2.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2417.61, mientras que el máximo ha alcanzado 2468.25.

Rango diario
2417.61 2468.25
Rango anual
1646.00 2645.22
Cierres anteriores
2390.14
Open
2434.58
Bid
2446.32
Ask
2446.62
Low
2417.61
High
2468.25
Volumen
269
Cambio diario
2.35%
Cambio mensual
0.90%
Cambio a 6 meses
25.08%
Cambio anual
18.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B