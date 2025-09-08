Divisas / MELI
MELI: MercadoLibre Inc
2446.32 USD 56.18 (2.35%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MELI de hoy ha cambiado un 2.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2417.61, mientras que el máximo ha alcanzado 2468.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MercadoLibre Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MELI News
- MELI vs. EBAY: Which Online Marketplace Stock Is the Better Pick?
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- MercadoLibre (MELI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Will Weak Market Conditions Keep MercadoLibre's Costs Elevated?
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Is MercadoLibre Stock a Warren Buffett-Worthy Investment?
- The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Gigantes del comercio electrónico en México enfrentan barreras competitivas, sin multas
- Gigantes del e-commerce en México enfrentan barreras a la competencia, sin multas
- Mexico’s e-commerce giants face competition barriers, no fines
- Sellers on Amazon, MercadoLibre face competitive barriers, Mexico watchdog rules
- The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Benchmark mantiene el precio objetivo de MercadoLibre en 2.875 dólares
- MercadoLibre stock price target maintained at $2,875 by Benchmark
- Is It Worth Investing in MercadoLibre (MELI) Based on Wall Street's Bullish Views?
- E-Commerce Group Pattern Looking in Good Shape for $2.64B IPO - TipRanks.com
- Is MELI's Heavy Latin America Exposure Limiting Growth Potential?
- Amazon takes stake in Colombian delivery company Rappi - Bloomberg
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
Rango diario
2417.61 2468.25
Rango anual
1646.00 2645.22
- Cierres anteriores
- 2390.14
- Open
- 2434.58
- Bid
- 2446.32
- Ask
- 2446.62
- Low
- 2417.61
- High
- 2468.25
- Volumen
- 269
- Cambio diario
- 2.35%
- Cambio mensual
- 0.90%
- Cambio a 6 meses
- 25.08%
- Cambio anual
- 18.65%
