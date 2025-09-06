Валюты / MELI
MELI: MercadoLibre Inc
2390.14 USD 54.32 (2.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MELI за сегодня изменился на 2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2336.87, а максимальная — 2394.17.
Следите за динамикой MercadoLibre Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MELI
Дневной диапазон
2336.87 2394.17
Годовой диапазон
1646.00 2645.22
- Предыдущее закрытие
- 2335.82
- Open
- 2344.55
- Bid
- 2390.14
- Ask
- 2390.44
- Low
- 2336.87
- High
- 2394.17
- Объем
- 679
- Дневное изменение
- 2.33%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- 22.21%
- Годовое изменение
- 15.93%
