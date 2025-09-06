КотировкиРазделы
MELI: MercadoLibre Inc

2390.14 USD 54.32 (2.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MELI за сегодня изменился на 2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2336.87, а максимальная — 2394.17.

Следите за динамикой MercadoLibre Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MELI

Дневной диапазон
2336.87 2394.17
Годовой диапазон
1646.00 2645.22
Предыдущее закрытие
2335.82
Open
2344.55
Bid
2390.14
Ask
2390.44
Low
2336.87
High
2394.17
Объем
679
Дневное изменение
2.33%
Месячное изменение
-1.42%
6-месячное изменение
22.21%
Годовое изменение
15.93%
