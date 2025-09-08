KurseKategorien
Währungen / MELI
MELI: MercadoLibre Inc

2476.37 USD 30.05 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MELI hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2459.32 bis zu einem Hoch von 2531.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die MercadoLibre Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2459.32 2531.18
Jahresspanne
1646.00 2645.22
Vorheriger Schlusskurs
2446.32
Eröffnung
2459.67
Bid
2476.37
Ask
2476.67
Tief
2459.32
Hoch
2531.18
Volumen
604
Tagesänderung
1.23%
Monatsänderung
2.14%
6-Monatsänderung
26.62%
Jahresänderung
20.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K