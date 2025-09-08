Währungen / MELI
MELI: MercadoLibre Inc
2476.37 USD 30.05 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MELI hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2459.32 bis zu einem Hoch von 2531.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die MercadoLibre Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2459.32 2531.18
Jahresspanne
1646.00 2645.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 2446.32
- Eröffnung
- 2459.67
- Bid
- 2476.37
- Ask
- 2476.67
- Tief
- 2459.32
- Hoch
- 2531.18
- Volumen
- 604
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 2.14%
- 6-Monatsänderung
- 26.62%
- Jahresänderung
- 20.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K