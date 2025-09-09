FiyatlarBölümler
Dövizler / MELI
Geri dön - Hisse senetleri

MELI: MercadoLibre Inc

2452.34 USD 24.03 (0.97%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MELI fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2433.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2500.00 aralığında işlem gördü.

MercadoLibre Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MELI haberleri

Günlük aralık
2433.31 2500.00
Yıllık aralık
1646.00 2645.22
Önceki kapanış
2476.37
Açılış
2493.06
Satış
2452.34
Alış
2452.64
Düşük
2433.31
Yüksek
2500.00
Hacim
618
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
1.15%
6 aylık değişim
25.39%
Yıllık değişim
18.94%
21 Eylül, Pazar