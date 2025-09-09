Dövizler / MELI
MELI: MercadoLibre Inc
2452.34 USD 24.03 (0.97%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MELI fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2433.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2500.00 aralığında işlem gördü.
MercadoLibre Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
2433.31 2500.00
Yıllık aralık
1646.00 2645.22
- Önceki kapanış
- 2476.37
- Açılış
- 2493.06
- Satış
- 2452.34
- Alış
- 2452.64
- Düşük
- 2433.31
- Yüksek
- 2500.00
- Hacim
- 618
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- 1.15%
- 6 aylık değişim
- 25.39%
- Yıllık değişim
- 18.94%
21 Eylül, Pazar