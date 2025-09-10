CotationsSections
MELI: MercadoLibre Inc

2452.34 USD 24.03 (0.97%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MELI a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2433.31 et à un maximum de 2500.00.

Suivez la dynamique MercadoLibre Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2433.31 2500.00
Range Annuel
1646.00 2645.22
Clôture Précédente
2476.37
Ouverture
2493.06
Bid
2452.34
Ask
2452.64
Plus Bas
2433.31
Plus Haut
2500.00
Volume
618
Changement quotidien
-0.97%
Changement Mensuel
1.15%
Changement à 6 Mois
25.39%
Changement Annuel
18.94%
