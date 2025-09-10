Devises / MELI
MELI: MercadoLibre Inc
2452.34 USD 24.03 (0.97%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MELI a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2433.31 et à un maximum de 2500.00.
Suivez la dynamique MercadoLibre Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
2433.31 2500.00
Range Annuel
1646.00 2645.22
- Clôture Précédente
- 2476.37
- Ouverture
- 2493.06
- Bid
- 2452.34
- Ask
- 2452.64
- Plus Bas
- 2433.31
- Plus Haut
- 2500.00
- Volume
- 618
- Changement quotidien
- -0.97%
- Changement Mensuel
- 1.15%
- Changement à 6 Mois
- 25.39%
- Changement Annuel
- 18.94%
20 septembre, samedi