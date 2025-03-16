通貨 / KODK
KODK: Eastman Kodak Company Common New
6.22 USD 0.16 (2.64%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KODKの今日の為替レートは、2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり6.10の安値と6.25の高値で取引されました。
Eastman Kodak Company Common Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KODK News
- Kodak CEO Says There's 'Substantial Doubt' About Whether Or Not The 133-Year-Old Company Will Continue - Eastman Kodak (NYSE:KODK)
- Eastman Kodak Stock Drops After Wider Q2 Loss, Cash Concerns Grow
- Eastman Kodak CEO Continenza buys $287k in shares
- Eastman Kodak director Katz buys $56.7k in shares
- Kodak Stock (KODK) Sinks 15% on Going Concern Warning - TipRanks.com
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Amid Financial Stability Doubts, Kodak's Going Concern Warning Reframes Its Survival Narrative - Eastman Kodak (NYSE:KODK)
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Eastman Kodak Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KODK)
- Eastman Kodak Company (KODK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kodak reports Q2 2025 loss amid revenue dip
- Kodak warns investors it might not be around much longer
- Kodak Q2 2025 slides reveal $26M loss as company pivots to pharmaceutical manufacturing
- Eastman Kodak shares tumble as Q2 earnings swing to loss
- Eastman Kodak stock rises as company expands into pharmaceutical sector
- Is Apple Still Playing Catch-Up in the AI Race?
- Eastman Kodak Q1 2025: Flat Sales And Sinking Profits, Hold For Now (NYSE:KODK)
- 3 Companies Under Threat From the Economic Singularity
- Kodak (KODK) Stock Falls 16% After Disappointing Q1 Earnings - Eastman Kodak (NYSE:KODK)
- Kodak Shares Rise 7% in Pre-Market Trading After Reporting Higher Net Income Despite Revenue Decline
- Eastman Kodak Company (KODK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Eastman Kodak Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KODK)
- Eastman Kodak Q4 Earnings Preview: More Growth Required Amid Ongoing Pension Plan Talk
1日のレンジ
6.10 6.25
1年のレンジ
4.26 8.25
- 以前の終値
- 6.06
- 始値
- 6.15
- 買値
- 6.22
- 買値
- 6.52
- 安値
- 6.10
- 高値
- 6.25
- 出来高
- 1.274 K
- 1日の変化
- 2.64%
- 1ヶ月の変化
- 7.80%
- 6ヶ月の変化
- -1.43%
- 1年の変化
- 31.78%
