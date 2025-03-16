货币 / KODK
KODK: Eastman Kodak Company Common New
6.01 USD 0.09 (1.52%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KODK汇率已更改1.52%。当日，交易品种以低点5.92和高点6.04进行交易。
关注Eastman Kodak Company Common New动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KODK新闻
- Kodak CEO Says There's 'Substantial Doubt' About Whether Or Not The 133-Year-Old Company Will Continue - Eastman Kodak (NYSE:KODK)
- Eastman Kodak Stock Drops After Wider Q2 Loss, Cash Concerns Grow
- Eastman Kodak CEO Continenza buys $287k in shares
- Eastman Kodak director Katz buys $56.7k in shares
- Kodak Stock (KODK) Sinks 15% on Going Concern Warning - TipRanks.com
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Amid Financial Stability Doubts, Kodak's Going Concern Warning Reframes Its Survival Narrative - Eastman Kodak (NYSE:KODK)
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Eastman Kodak Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KODK)
- Eastman Kodak Company (KODK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kodak reports Q2 2025 loss amid revenue dip
- Kodak warns investors it might not be around much longer
- Kodak Q2 2025 slides reveal $26M loss as company pivots to pharmaceutical manufacturing
- Eastman Kodak shares tumble as Q2 earnings swing to loss
- Eastman Kodak stock rises as company expands into pharmaceutical sector
- Is Apple Still Playing Catch-Up in the AI Race?
- Eastman Kodak Q1 2025: Flat Sales And Sinking Profits, Hold For Now (NYSE:KODK)
- 3 Companies Under Threat From the Economic Singularity
- Kodak (KODK) Stock Falls 16% After Disappointing Q1 Earnings - Eastman Kodak (NYSE:KODK)
- Kodak Shares Rise 7% in Pre-Market Trading After Reporting Higher Net Income Despite Revenue Decline
- Eastman Kodak Company (KODK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Eastman Kodak Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KODK)
- Eastman Kodak Q4 Earnings Preview: More Growth Required Amid Ongoing Pension Plan Talk
日范围
5.92 6.04
年范围
4.26 8.25
- 前一天收盘价
- 5.92
- 开盘价
- 5.97
- 卖价
- 6.01
- 买价
- 6.31
- 最低价
- 5.92
- 最高价
- 6.04
- 交易量
- 1.090 K
- 日变化
- 1.52%
- 月变化
- 4.16%
- 6个月变化
- -4.75%
- 年变化
- 27.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值