KODK: Eastman Kodak Company Common New
6.22 USD 0.16 (2.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KODK hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.10 bis zu einem Hoch von 6.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eastman Kodak Company Common New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.10 6.25
Jahresspanne
4.26 8.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.06
- Eröffnung
- 6.15
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Tief
- 6.10
- Hoch
- 6.25
- Volumen
- 1.274 K
- Tagesänderung
- 2.64%
- Monatsänderung
- 7.80%
- 6-Monatsänderung
- -1.43%
- Jahresänderung
- 31.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K