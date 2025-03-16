Валюты / KODK
KODK: Eastman Kodak Company Common New
5.92 USD 0.06 (1.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KODK за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.89, а максимальная — 6.18.
Следите за динамикой Eastman Kodak Company Common New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.89 6.18
Годовой диапазон
4.26 8.25
- Предыдущее закрытие
- 5.98
- Open
- 5.97
- Bid
- 5.92
- Ask
- 6.22
- Low
- 5.89
- High
- 6.18
- Объем
- 1.678 K
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- -6.18%
- Годовое изменение
- 25.42%
