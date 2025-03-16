КотировкиРазделы
KODK: Eastman Kodak Company Common New

5.92 USD 0.06 (1.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KODK за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.89, а максимальная — 6.18.

Следите за динамикой Eastman Kodak Company Common New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.89 6.18
Годовой диапазон
4.26 8.25
Предыдущее закрытие
5.98
Open
5.97
Bid
5.92
Ask
6.22
Low
5.89
High
6.18
Объем
1.678 K
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
2.60%
6-месячное изменение
-6.18%
Годовое изменение
25.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.