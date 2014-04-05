Farman Feractal Trend M T F
- インディケータ
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- バージョン: 9.6
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 5
こんにちは。トレーダーにとって最大の悩みの一つを解決するために、ここに来ました。
価格チャートを開いて分析を始めると、大きな問題が発生します。
MetaTrader 5で様々なウィンドウや時間枠を切り替え、トレンドライン、注文ブロック、そして様々な静的・動的ラインを描画して市場を理解しようとします。
これは非常に面倒で、時には誤解を招くこともありました。そこで、これらの問題をすべて解決し、特定の時間枠で必要な情報をすべて表示するシステムを設計しようと考えました。
このシステムを使えば、価格チャートをクリックするだけで、お好みの時間枠で様々な時間枠のトレンドや注文ブロック（OB）を簡単に確認できます。
価格チャートには2つの表が表示されます。1つは必要な一般情報を提供し、もう1つはチャートをクリックするだけでツールの機能に簡単にアクセスできる表です。
FARMAN TREND LINE - ダイナミックモードでは、ATR、ポジション流動性、注文ブロックといった複数のパラメータに基づいて非常に複雑な計算を行い、高・低時間枠との比較を行い、価格チャートに表示します。
- このツールのシグナルはあくまでも提案です。設定画面でシグナルをオフにすることで、指標と計算結果に基づいて分析システムを詳細に確認できます。
FARMAN PRO v9 – スマートマネー・トレーディングシステム
FARMAN PRO v9 は MetaTrader 5 用に開発された高度なオールインワン・トレーディングインジケーターで、
市場構造、スマートマネーの概念、トレンドの整合性を重視するトレーダー向けに設計されています。
本システムは複数のプロフェッショナルな取引ツールを
シンプルかつ知的なフレームワークに統合し、
変動の激しい市場環境においても明確で構造的な判断を可能にします。
🔹 主な特徴
• 適応型マルチタイムフレーム・トレンドフィルター
• 市場構造の自動検出（CHoCH & BoS）
• 上位タイムフレームのオーダーブロックを下位タイムフレームに表示
• 構造とトレンドに整合したスマートなエントリーシグナル
• 流動性重視の取引セッション（シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク）
• スマート操作ボタンを備えたプロフェッショナルダッシュボード
• 自動オブジェクト管理によるクリーンなチャート設計
🔹 動作原理
FARMAN PRO v9 はランダムなシグナルを生成しません。
エントリーシグナルは、以下の条件が同時に満たされた場合のみ表示されます：
• 確認された市場構造のブレイク
• トレンド方向の確認
• スマートマネーのコンテキスト
• 適切な価格位置
このアプローチにより低品質なセットアップを大幅に削減し、
高確率の取引機会のみに集中できます。
🔹 対象ユーザー
• スマートマネー / ICT トレーダー
• プロフェッショナルな FX・ゴールドトレーダー
• プロップファームトレーダー
• 数より質を重視するトレーダー
🔹 プラットフォーム
• MetaTrader 5
• 全シンボル
• 全タイムフレーム
🔹 最終メッセージ
FARMAN PRO v9 は単なるインジケーターではありません。
取引に明確さ、構造、規律をもたらす意思決定システムです。