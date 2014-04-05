こんにちは。トレーダーにとって最大の悩みの一つを解決するために、ここに来ました。





価格チャートを開いて分析を始めると、大きな問題が発生します。

MetaTrader 5で様々なウィンドウや時間枠を切り替え、トレンドライン、注文ブロック、そして様々な静的・動的ラインを描画して市場を理解しようとします。

これは非常に面倒で、時には誤解を招くこともありました。そこで、これらの問題をすべて解決し、特定の時間枠で必要な情報をすべて表示するシステムを設計しようと考えました。

このシステムを使えば、価格チャートをクリックするだけで、お好みの時間枠で様々な時間枠のトレンドや注文ブロック（OB）を簡単に確認できます。

価格チャートには2つの表が表示されます。1つは必要な一般情報を提供し、もう1つはチャートをクリックするだけでツールの機能に簡単にアクセスできる表です。





FARMAN TREND LINE - ダイナミックモードでは、ATR、ポジション流動性、注文ブロックといった複数のパラメータに基づいて非常に複雑な計算を行い、高・低時間枠との比較を行い、価格チャートに表示します。





- このツールのシグナルはあくまでも提案です。設定画面でシグナルをオフにすることで、指標と計算結果に基づいて分析システムを詳細に確認できます。

FARMAN PRO v9 – スマートマネー・トレーディングシステム