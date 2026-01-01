Bollinger Bands based on SAR

パラボリックSAR インジケーターの移動平均値と、設定に応じてシフトされた 2 本の標準偏差の線をチャート上に表示します。

このインジケーターの目的は、SAR インジケーターの反転後に価格変動が可能な許容範囲を決定することです。

 

構造原理

  • 中心線は、パラボリックSAR インジケーターの単純移動平均 (SMA) です。
  • 上バンドと下バンドは同じ移動平均ですが、数標準偏差だけシフトしています。SARのトレンドが変化すると、バンドは拡大します。

設定

  • ステップ （ステップ）—パラボリックSAR指標と同様に設定。値は0.01～0.2
  • マックスステップ （最大） -パラボリックSAR指標と同様に設定してください。値は0.1～0.2です。
  • B（期間） —平均線の計算に使用する期間の数を示します。デフォルト値は16ですが、長期的なトレンド分析の場合は40～60に設定できます。
  • OTKL（偏差係数） – バンドの幅を決定します。標準値は2ですが、6が使用される場合もあります。これにより、トレンドの最高値または最低値を特定できます。

応用

  • フラット-上部と下部の線はフラットの境界を示します。
  • 上昇トレンド- 上の線は買いポジションのストップ レベルです。
  • 下降トレンド- 下の線は売りポジションのストップレベルです。

Trade Information for Risk Reduction
Vladimir Mokrushin
ユーティリティ
InfoTradeインジケータは、多数の取引を同時に開いて、多数の保留中の注文を置いている人のために設計されています。もしあなたがヘッジをしてグリッドの注文をしているのであれば、そしておそらくあなたはマルティングレに満足しているでしょう。利益とストップロスを正確に表示するには、利益を得ることとストップロスを注文に入れる必要があります 表示されるアカウント設定： マックス許容ロット -  1組のグラフィックスで可能な最大ロット。取引時にこの値の10％を超えることは避けることをお勧めします。 未決済ポジションの計画利益 - 未決済ポジションの払込利益に従って計算された利益。 未決済注文による総期待収益 - 未決済ポジションおよび未確定注文の払込利益に従って計算される可能な利益。 オープンポジションの合計サイズ - オープンポジションの合計ロットサイズ。 計画手配による合計サイズ - すべての未処理ポジションおよび未処理オーダーの合計ロットサイズ。 最大引き落とし -  InfoTradeインジケータの開始以来のアカウントの最大引き落とし。端末がリセットされると、リセットされま
