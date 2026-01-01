Bollinger Bands based on SAR
- インディケータ
- Vladimir Mokrushin
- バージョン: 1.0
アクティベーション: 5
パラボリックSAR インジケーターの移動平均値と、設定に応じてシフトされた 2 本の標準偏差の線をチャート上に表示します。
このインジケーターの目的は、SAR インジケーターの反転後に価格変動が可能な許容範囲を決定することです。
構造原理
- 中心線は、パラボリックSAR インジケーターの単純移動平均 (SMA) です。
- 上バンドと下バンドは同じ移動平均ですが、数標準偏差だけシフトしています。SARのトレンドが変化すると、バンドは拡大します。
設定
- ステップ （ステップ）—パラボリックSAR指標と同様に設定。値は0.01～0.2
- マックスステップ （最大） -パラボリックSAR指標と同様に設定してください。値は0.1～0.2です。
- B（期間） —平均線の計算に使用する期間の数を示します。デフォルト値は16ですが、長期的なトレンド分析の場合は40～60に設定できます。
- OTKL（偏差係数） – バンドの幅を決定します。標準値は2ですが、6が使用される場合もあります。これにより、トレンドの最高値または最低値を特定できます。
応用
- フラット-上部と下部の線はフラットの境界を示します。
- 上昇トレンド- 上の線は買いポジションのストップ レベルです。
- 下降トレンド- 下の線は売りポジションのストップレベルです。