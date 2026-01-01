InfoTradeインジケータは、多数の取引を同時に開いて、多数の保留中の注文を置いている人のために設計されています。もしあなたがヘッジをしてグリッドの注文をしているのであれば、そしておそらくあなたはマルティングレに満足しているでしょう。利益とストップロスを正確に表示するには、利益を得ることとストップロスを注文に入れる必要があります 表示されるアカウント設定： マックス許容ロット - 1組のグラフィックスで可能な最大ロット。取引時にこの値の10％を超えることは避けることをお勧めします。 未決済ポジションの計画利益 - 未決済ポジションの払込利益に従って計算された利益。 未決済注文による総期待収益 - 未決済ポジションおよび未確定注文の払込利益に従って計算される可能な利益。 オープンポジションの合計サイズ - オープンポジションの合計ロットサイズ。 計画手配による合計サイズ - すべての未処理ポジションおよび未処理オーダーの合計ロットサイズ。 最大引き落とし - InfoTradeインジケータの開始以来のアカウントの最大引き落とし。端末がリセットされると、リセットされま