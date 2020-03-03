Trend Following EA Simple
- エキスパート
- Van Quang Nguyen
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 5
概要
Trending Following EA Simpleは、シンプルながら非常に効果的なロジックで主要な市場の動きを捉えるように設計された、堅牢なトレンドフォロー型エキスパートアドバイザーです。持続的なトレンド内で確率の高い設定に焦点を当てることで複雑さを排除し、一貫したパフォーマンスを目指します。このEAは人気のあるボラタイルな商品に最適化されており、H2時間足でシームレスに動作するため、初心者トレーダーから経験豊富なトレーダーまで頼りになるツールです。
コアとなる取引ロジック
-
H2チャート上で明確な移動平均線（MA）フィルターを使用して支配的な市場のトレンドを識別します。トレンドの方向は、重要なMAに対する価格の位置によって定義され、取引が市場の大きな勢いに沿っていることを保証します。
-
簡素化されたエントリー条件を採用：MAが主要なトレンドの方向を確認し、かつRSI指標が有利なエントリーポイントを示した場合にのみ取引を実行します。この強力な組み合わせにより、MAで確認された上昇トレンド中の売られすぎ領域でのエントリーと、MAで確認された下降トレンド中の買われすぎ領域でのエントリーを狙います。
-
取引が有利に進むにつれて利益を確定し資金を保護するための統合されたトレーリングストップ機能を備えています。
最適化された通貨ペア・商品と時間枠
-
主要シンボル：XAUUSD（金）、BTCUSD（ビットコイン）、EURUSD。
-
推奨時間枠：H2（2時間）－ シグナルの質と取引の期間のバランスに理想的です。
設定とリスク管理
-
デフォルトのプリセット設定：最高のパフォーマンスに向けて完全に最適化されています（MAの期間、RSIの設定、トレーリングストップのパラメータを含む）－ インストール後すぐに使用可能です。
-
自動ポジションサイジング：低リスクモデル「100米ドルの資本金に対し0.01ロット」に基づいてロット数を計算します。
例：200米ドルの口座では、自動的に0.02ロットのポジションが提案されます。
個人のリスク許容度に合わせて完全に調整可能です。
-
推奨最低資本金：わずか100米ドルから始められます。
主な利点
✅ 明確なMAベースのトレンドフィルターが、客観的で信頼性の高いトレンド定義を提供します。
✅ RSIでフィルターされたエントリーは、確立されたトレンド内での買われすぎ/売られすぎ状態を利用してタイミングを強化します。
✅ 金やビットコインなどのトレンド性の強い商品で高いパフォーマンスを発揮します。
✅ トレーリングストップが利益を保護し、トレンドの可能性を最大化します。
✅ リスクを考慮したスマートなポジションサイジングが口座を保護します。
✅ 最適化されたデフォルト設定ですぐに使用可能です。
✅ 名前の通りシンプル、設計通り効果的－ 明確さとルールベースのロジックを重視するトレーダーに最適です。
重要な注意点
-
明確で持続的なトレンドのある市場で最高のパフォーマンスを発揮します。MAトレンドフィルターとRSIの組み合わせは、トレンドに逆らったエントリーを避けるのに役立ちます。
-
中断のない操作のためにVPSでの実行を推奨します。
-
実際の運用前に、必ずデモ環境でバックテストとフォワードテストを実施してください。