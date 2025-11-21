Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5

Economic Calendar Defender は、重要な経済ニュースによって引き起こされる高いボラティリティイベント中に、チャートの前にいる必要なく、また使用している標準的な取引操作やEAを変更することなく、あなたの取引を保護するために設計されたユーティリティです。

任意のチャートにインストールするだけで、EAがリアルタイムで経済カレンダーを監視し、関連する各イベントの前、最中、後にあなたの取引を管理します。

prop firm で取引する場合、この種の保護は不可欠です。それらの会社は、通常、高インパクトなニュース、激しいスプレッド、または急激な市場の動きの中での取引にペナルティを課します。

このEAは、予期せぬニュースがあなたの口座を傷つけたり、評価を無効にしたりするのを防ぐことで、これらのルールを遵守するのに役立ちます。

主な特徴



• 経済ニュースに対する自動保護: EAはForexFactoryから経済カレンダーを自動的にダウンロードし、通貨とインパクトによってイベントを検出します。追加のインストールは不要です。画像に示されているように、WebRequestを有効にし、ForexFactoryのURLを追加するだけです。

• ニュース前後の取引の完全な管理: 各イベントの前に、EAは次のことができます:

o 利益のある取引をクローズする（オプション）。

o 損失のある取引をクローズする（オプション）。

o ボラティリティスパイクによる予期せぬ約定を防ぐために、一時的に Take Profit を取り消す。

• ニュースの後: EAは自動的にTPを再設定します。市場が通常の状況に戻るまで制御を維持します。

• ボラティリティによりニュース中にStop/Limit注文が有効になるのを防ぎ、prop firm の要件を満たすために、ペンディングオーダーを削除します。

• 監視したいニュースのきめ細かな制御: 以下を選択できます:

o Impact (影響度): Low, Medium, High。

o 特定の通貨 (USD, EUR, GBP, JPY など)。

o 特定のニュースの影響を受けるインデックスなどの特殊なシンボルを追加するオプションが含まれています。

• カスタマイズ可能な保護ウィンドウ: 各イベントの何分前と何分後にEAのルールがアクティブになるかを定義し、可能な要件に合わせ、最も急激な動きを避けます。

• 手動取引と外部EAの取引を管理するための互換性と構成可能性。

• チャート上の視覚化: EAは以下を表示します:

o 検出された今後のニュース情報。

o 管理された注文。

• 軽量、安定、実際の取引向けに設計: 取引を開かず、リソースを消費せず、数週間バックグラウンドで機能できます。

誰のためのものですか？



• 高インパクトなニュース中に保護が必要なトレーダー

• prop firm のユーザー (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips など)

• 経済カレンダーの制御を自動化したいトレーダー

• 複数のEAで取引し、追加のセキュリティ層が必要なユーザー

動作方法



EAは今後のニュースを自動的にダウンロードします。ニュースが設定されたフィルター（通貨 + インパクト）と一致する場合:

• 定義された時間ウィンドウで保護をアクティブにします。

• ニュースの前に、EAは:

o あなたのパラメーターに従って部分的にクローズするか、TPを管理します。

• ニュース中、特定の取引が開いたままになるのを防ぎます。

• その後、ポジションを元の状態に戻します。

要件



• EAを使用する前に、画像に示されているように、ニュースURLの WebRequest を有効にする必要があります:

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o 追加: https://nfs.faireconomy.media

o URLが追加されていない場合、プログラムはエラーメッセージを表示します

• プログラムは当日の日付のファイルを生成します。これは […]/MQL5/Files の独自のフォルダにあります。デモ口座でテストしたい場合は、そのファイルを変更してテストを行うことができます。

制限事項



スリッページ、リクオート、またはブローカー固有の約定を防ぐことはできません。

これはリスク軽減ツールであり、極端なボラティリティに対する保証ではありません。

口座を確保するためのルール（考慮すべきニュース、インパクト、前後の分数など）を確認するために、prop firm に確認することをお勧めします。

ニュース中に取引が開かれた場合、その取引は即座にクローズされます。この動作は、取引がミリ秒単位で開かれるため、PropFirms で問題を引き起こす可能性があります。

General Parameters



• MagicNumber to identify the EA - このEAに属する操作を識別します。複数のEAを管理する場合、専用の MagicNumber を定義してください。

• Choose the language for messages - 画面上のEAメッセージの言語。

• time in sec for showing news in the graphic - チャート上の今後のニュース情報を表示する期間（秒）。

• time in sec for showing operations modified in the graphic - 変更された操作のメッセージをチャートに表示する期間（秒）。

News Configuration



• Minutes before news to manage operations - ニュースの何分前にEAが操作の管理と保護を開始するか。

• Minutes after news to manage operations - ニュース後も保護がアクティブなままである分数。

• Manual news Time Zone correction (hours) - ニュースの時刻が正しく表示されない場合（例：現地時間14:00のニュースがチャートで13:00に表示される場合）に、時刻を調整するために使用されるパラメータ（初期値0）。この例では「1」を設定して1時間を加算し、正しく表示させます。

Trades Management



• Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - true の場合、EAは手動操作も管理します。false の場合、定義された MagicNumber を持つ操作のみを管理します。

• Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - true の場合、利益のある操作はニュースの前にクローズされます。false の場合、予期せぬ約定を防ぐためにTPは一時的に削除されます。

• Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - true の場合、損失のある操作はニュースの前にクローズされます。false の場合、TPは一時的に削除されます。

impact



• Check low impact news - 低インパクトのニュースがフィルターをアクティブにするかどうかを選択します。

• Check medium impact news - 中インパクトのニュースがフィルターをアクティブにするかどうかを選択します。

• Check High impact news - 高インパクトのニュースがフィルターをアクティブにするかどうかを選択します。

Currencies



• Check ALL - すべての通貨 (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) のニュースがフィルターをアクティブにするかどうかを選択します。いずれにせよ、設定に従って管理するために、ポジションのシンボルに通貨が含まれているかどうかが確認されます。

• Check AUD news - AUD のニュースを確認します。

• Check CAD news - CAD のニュースを確認します。

• Check CHF news - CHF のニュースを確認します。

• Check CNY news - CNY のニュースを確認します。

• Check EUR news - EUR のニュースを確認します。

• Check GBP news - GBP のニュースを確認します。

• Check JPY news - JPY のニュースを確認します。

• Check NZD news - NZD のニュースを確認します。

• Check USD news - USD のニュースを確認します。

extra currencies relations



• Coin to consider relation 1 - その名前を含まないシンボルに影響を与える通貨（例：USD が NASDAQ に）。

• Symbol to consider relation 1 - 前のフィールドで定義された通貨の影響を受けるシンボル。

• Coin to consider relation 2 - その名前を含まないシンボルに影響を与える通貨（例：USD が NASDAQ に）。

• Symbol to consider relation 2 - 前のフィールドで定義された通貨の影響を受けるシンボル。

• Coin to consider relation 3 - その名前を含まないシンボルに影響を与える通貨（例：USD が NASDAQ に）。

• Symbol to consider relation 3 - 前のフィールドで定義された通貨の影響を受けるシンボル。

• Coin to consider relation 4 - その名前を含まないシンボルに影響を与える通貨（例：USD が NASDAQ に）。

• Symbol to consider relation 4 - 前のフィールドで定義された通貨の影響を受けるシンボル。

• Coin to consider relation 5 - その名前を含まないシンボルに影響を与える通貨（例：USD が NASDAQ に）。

• Symbol to consider relation 5 - 前のフィールドで定義された通貨の影響を受けるシンボル。

結論



Economic Calendar Defender は、市場の最も危険な瞬間から口座を保護したいトレーダーにとって、軽量でロバストで不可欠なツールです。

EAまたは手動で、prop firm または自己口座で取引する場合、このEAは数秒であなたの取引を台無しにする可能性のある極端なボラティリティを避けるのに役立ちます。