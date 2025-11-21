Economic calendar defender

Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5

Economic Calendar Defender는 중요한 경제 뉴스로 인해 발생하는 높은 변동성 이벤트 동안 귀하의 거래를 보호하기 위해 설계된 유틸리티로, 차트 앞에 있거나 사용 중인 표준 거래 운영 또는 EA를 수정할 필요가 없습니다.

어떤 차트에든 간단히 설치하면, EA가 실시간으로 경제 캘린더를 모니터링하고 관련 이벤트 전, 중, 후에 귀하의 거래를 관리합니다.

prop firm에서 거래하는 경우 이러한 종류의 보호가 필수적입니다. 이들 회사는 일반적으로 높은 impact 뉴스, 격렬한 스프레드 또는 갑작스러운 시장 움직임 중의 거래에 페널티를 부과합니다.

이 EA는 예상치 못한 뉴스가 귀하의 계좌를 손상시키거나 평가를 무효화하는 것을 방지하여 이러한 규칙을 준수하는 데 도움이 됩니다.

주요 특징

경제 뉴스에 대한 자동 보호: EA는 ForexFactory에서 경제 캘린더를 자동으로 다운로드하고 통화 및 impact별로 이벤트를 감지합니다. 추가 설치가 필요 없습니다. 이미지에 표시된 대로 WebRequest를 활성화하고 ForexFactory의 URL을 추가하기만 하면 됩니다.

뉴스 전후의 거래 완벽 관리: 각 이벤트 전에 EA는 다음을 수행할 수 있습니다:

o 이익이 있는 거래를 청산합니다 (선택 사항).

o 손실이 있는 거래를 청산합니다 (선택 사항).

o 변동성 spikes로 인한 예상치 못한 체결을 방지하기 위해 Take Profit을 일시적으로 제거합니다.

뉴스 후: EA는 자동으로 TP를 재설정합니다. 시장이 정상적인 상태로 돌아올 때까지 통제를 유지합니다.

변동성으로 인해 뉴스 중에 Stop/Limit 주문이 활성화되는 것을 방지하고 prop firm의 가능한 요구 사항을 준수하기 위해 대기 중인 주문을 제거합니다.

감시하려는 뉴스에 대한 세부적인 통제: 다음을 선택할 수 있습니다:

o Impact (영향도): Low, Medium, High.

o 특정 통화 (USD, EUR, GBP, JPY 등).

o 특정 뉴스에 영향을 받는 인덱스와 같은 특수 심볼을 추가하는 옵션이 포함되어 있습니다.

사용자 정의 가능한 보호 기간: 각 이벤트 전 몇 분, 후 몇 분 동안 EA의 규칙이 활성화되는지 정의하여 가능한 요구 사항을 조정하고 가장 급격한 움직임을 피합니다.

수동 거래 및 외부 EA의 거래를 관리하기 위한 호환성 및 구성 가능성.

차트 시각화: EA는 다음을 표시합니다:

o 감지된 다가오는 뉴스 정보.

o 관리된 주문.

가볍고 안정적이며 실제 거래를 위해 설계: 거래를 열지 않고 리소스를 소비하지 않으며 몇 주 동안 백그라운드에서 실행될 수 있습니다.

누구를 위한 것인가요?

높은 impact 뉴스 동안 보호가 필요한 트레이더

prop firm 사용자 (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips 등)

경제 캘린더 관리를 자동화하려는 트레이더

여러 EA로 거래하며 추가 보안 계층이 필요한 사용자

작동 방식

EA는 다가오는 뉴스를 자동으로 다운로드합니다. 뉴스가 구성된 필터 (통화 + impact)와 일치하는 경우:

정의된 시간 창에서 보호를 활성화합니다.

뉴스 전에 EA는:

o 귀하의 매개변수에 따라 부분적으로 청산하거나 TP를 관리합니다.

뉴스 중에는 특정 거래가 열려 있는 것을 방지합니다.

그 후, 포지션을 원래 상태로 되돌립니다.

요구 사항

EA를 사용하기 전에 이미지에 표시된 대로 뉴스 URL에 대한 WebRequest를 활성화해야 합니다:

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o 추가: https://nfs.faireconomy.media

o URL이 추가되지 않으면 프로그램은 오류 메시지를 표시합니다

프로그램은 당일 날짜의 파일을 생성하며, 이는 자체 폴더 […]/MQL5/Files에 있습니다. 데모 계좌에서 테스트하려면 이 파일을 수정하여 테스트를 수행할 수 있습니다.

제한 사항

slippage, requotes 또는 브로커 고유의 체결을 피할 수 없습니다.

이는 위험 감소 도구이며, 극심한 변동성에 대한 보장은 아닙니다.

계좌를 보호하기 위한 규칙 (고려해야 할 뉴스, impact, 전후 분 등)을 확인하기 위해 prop firm에 확인하는 것이 좋습니다.

뉴스 중에 거래가 개시되면, 이 거래는 즉시 청산됩니다. 거래가 밀리초 동안 열리기 때문에 이로 인해 PropFirms에서 문제가 발생할 수 있습니다.

General Parameters

MagicNumber to identify the EA - 이 EA에 속하는 거래를 식별합니다. 여러 EA를 관리하는 경우, 전용 MagicNumber를 정의하십시오.

Choose the language for messages - 화면의 EA 메시지 언어.

time in sec for showing news in the graphic - 차트에서 다가오는 뉴스 정보를 표시하는 기간(초).

time in sec for showing operations modified in the graphic - 수정된 거래에 대한 메시지를 차트에 표시하는 기간(초).

News Configuration

Minutes before news to manage operations - 뉴스가 발생하기 몇 분 전에 EA가 거래를 관리하고 보호하기 시작할지.

Minutes after news to manage operations - 뉴스 후에도 보호가 활성 상태로 유지되는 분.

• Manual news Time Zone correction (hours) - 뉴스의 시간이 올바르게 표시되지 않을 경우 (예: 현지 시간 14:00 뉴스가 차트에서 13:00로 표시되는 경우) 시간을 조정하기 위해 사용되는 매개변수 (초기값 0). 이 예에서는 '1'을 설정하여 1시간을 더해 올바르게 표시되도록 합니다.

Trades Management

Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - true인 경우, EA는 수동 거래도 관리합니다. false인 경우, 정의된 MagicNumber를 가진 거래만 관리합니다.

Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - true인 경우, 이익이 있는 거래는 뉴스 전에 청산됩니다. false인 경우, 예상치 못한 체결을 피하기 위해 TP가 일시적으로 제거됩니다.

Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - true인 경우, 손실이 있는 거래는 뉴스 전에 청산됩니다. false인 경우, TP가 일시적으로 제거됩니다.

impact

Check low impact news - 낮은 impact 뉴스가 필터를 활성화하도록 할지 선택합니다.

Check medium impact news - 중간 impact 뉴스가 필터를 활성화하도록 할지 선택합니다.

Check High impact news - 높은 impact 뉴스가 필터를 활성화하도록 할지 선택합니다.

Currencies

Check ALL - 모든 통화 (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD)의 뉴스가 필터를 활성화하도록 할지 선택합니다. 어떤 경우든, 설정에 따라 관리하기 위해 통화가 포지션 심볼에 포함되어 있는지 확인됩니다.

Check AUD news - AUD 뉴스를 확인합니다.

Check CAD news - CAD 뉴스를 확인합니다.

Check CHF news - CHF 뉴스를 확인합니다.

Check CNY news - CNY 뉴스를 확인합니다.

Check EUR news - EUR 뉴스를 확인합니다.

Check GBP news - GBP 뉴스를 확인합니다.

Check JPY news - JPY 뉴스를 확인합니다.

Check NZD news - NZD 뉴스를 확인합니다.

Check USD news - USD 뉴스를 확인합니다.

extra currencies relations

Coin to consider relation 1 - 이름이 포함되지 않은 심볼에 영향을 미치는 통화 (예: NASDAQ에 대한 USD).

Symbol to consider relation 1 - 이전 필드에 정의된 통화의 영향을 받는 심볼.

Coin to consider relation 2 - 이름이 포함되지 않은 심볼에 영향을 미치는 통화 (예: NASDAQ에 대한 USD).

Symbol to consider relation 2 - 이전 필드에 정의된 통화의 영향을 받는 심볼.

Coin to consider relation 3 - 이름이 포함되지 않은 심볼에 영향을 미치는 통화 (예: NASDAQ에 대한 USD).

Symbol to consider relation 3 - 이전 필드에 정의된 통화의 영향을 받는 심볼.

Coin to consider relation 4 - 이름이 포함되지 않은 심볼에 영향을 미치는 통화 (예: NASDAQ에 대한 USD).

Symbol to consider relation 4 - 이전 필드에 정의된 통화의 영향을 받는 심볼.

Coin to consider relation 5 - 이름이 포함되지 않은 심볼에 영향을 미치는 통화 (예: NASDAQ에 대한 USD).

Symbol to consider relation 5 - 이전 필드에 정의된 통화의 영향을 받는 심볼.

결론

Economic Calendar Defender는 시장의 가장 위험한 순간으로부터 자신의 계좌를 보호하고자 하는 모든 트레이더에게 가볍고, 강력하며, 필수적인 도구입니다.

EA를 사용하든 수동으로 거래하든, prop firm이든 개인 계좌이든, 이 EA는 몇 초 만에 귀하의 거래를 망칠 수 있는 극심한 변동성을 피하는 데 도움이 됩니다.

