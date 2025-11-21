Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5



Economic Calendar Defender es una utilidad diseñada para proteger tus operaciones durante eventos de alta volatilidad causados por noticias económicas importantes sin necesidad de estar delante del gráfico ni modificar la operativa estándar ni los EAs que estuvieras usando.

Simplemente instálalo en cualquier gráfico y el EA se encargará de monitorizar el calendario económico en tiempo real y gestionar tus operaciones antes, durante y después de cada evento relevante.

Si operas en prop firms, este tipo de protección es esencial: las firmas suelen penalizar el trading durante noticias de alto impacto, spreads violentos, o movimientos bruscos del mercado.

Este EA te ayuda a cumplir esas reglas evitando que una noticia inesperada dañe tu cuenta o invalide tu evaluación.





Principales características



• Protección automática ante noticias económicas: El EA descarga automáticamente el calendario económico desde ForexFacotry y detecta eventos por divisa e impacto. No necesita instalación adicional: solo habilitar WebRequest y añadir la URL de ForexFactory como se muestra en las imágenes.

• Gestión completa de operaciones alrededor de las noticias: Antes de cada evento el EA puede:

o Cerrar operaciones con beneficio (opcional).

o Cerrar operaciones con pérdida (opcional).

o simplemente retirar temporalmente el Take Profit para evitar ejecuciones inesperadas por spikes de volatilidad.

• Después de la noticia: El EA restablece automáticamente los TP. Mantiene el control hasta que el mercado vuelve a condiciones normales.

• Elimina las órdenes pendientes (Stop/Limit) para evitar que se activen durante las noticias debido a la volatilidad y así cumplir posibles requisitos de las prop firms.

• Control granular sobre qué noticias quieres vigilar: Puedes elegir:

o Impacto: Low, Medium, High.

o Divisas específicas (USD, EUR, GBP, JPY, etc.).

o Incluye la opción de añadir símbolos especiales como índices que se ven afectados por ciertas noticias.

• Ventana de protección personalizable: Define cuántos minutos antes y después de cada evento se activan las reglas del EA para ajsutarse a posibles requisitos y evitar los movimientos más bruscos.

• Compatible y configurable para gestionar operaciones manuales y de EAs externos

• Visualización en el gráfico. El EA muestra:

o Información de próximas noticias detectadas.

o Órdenes que han sido gestionadas.

• Ligero, estable y diseñado para operativa real: No abre operaciones, no consume recursos y puede funcionar en segundo plano durante semanas.





¿Para quién está pensado?



• Traders que necesitan protección durante noticias de alto impacto

• Usuarios de prop firms (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips, etc.)

• Traders que quieren automatizar el control del calendario económico

• Usuarios que operan con varios EAs y necesitan una capa extra de seguridad





Cómo funciona



El EA descarga automáticamente las próximas noticias. Si una noticia coincide con los filtros configurados (divisa + impacto):

• Activa la protección en la ventana de tiempo definida.

• Antes de la noticia, el EA:

• Cierra parcialmente o gestiona TP según tus parámetros.

• Durante la noticia, impide que ciertas operaciones se mantengan abiertas.

• Después, devuelve las posiciones a su estado original.





Requisitos



• Antes de usar el EA, debes habilitar WebRequest para la URL de noticias, como se muestra en las imágenes:

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o Añadir: https://nfs.faireconomy.media

o Si no se añade la URL el programa mostrará un mensaje de error

• El programa genera un archivo con la fecha del día, que se localiza en la propia carpeta del […]/MQL5/Files. Si se quiere probar en cuentas demos se puede modificar ese archivo para hacer pruebas.





Limitaciones



No puede evitar el slippage, requotes o ejecuciones propias del broker.

Es una herramienta de reducción de riesgo, no una garantía contra volatilidad extrema.

Es recomendable confirmar con la propfirm las normas para asegurar las cuentas (noticias a tener en cuenta, impacto, minutos antes y después, …. ).

Si una operación se abre durante las noticias, esta operación se cierra instantáneamente. Esto puede generar algún problema con las PropFirms puesto que la operación se abre durante milisegundos.

Parámetros de Entrada

General Parameters



• MagicNumber to identify the EA - Identifica qué operaciones pertenecen a este EA. Si gestionas múltiples EAs, define un MagicNumber exclusivo.

• Choose the language for messages - Lenguaje para los mensajes del EA en pantalla.

• time in sec for showing news in the graphic - Duración (en segundos) para mostrar la información de próximas noticias en el gráfico.

• time in sec for showing operations modified in the graphic - Duración (en segundos) para mostrar en el gráfico los mensajes de operaciones que han sido modificadas.





News Configuration



• Minutes before news to manage operations - Minutos antes de una noticia en los que el EA comenzará a gestionar y proteger operaciones.

• Minutes after news to manage operations - Minutos después de una noticia en los que la protección seguirá activa.

• Manual news Time Zone correction (hours) - El parámetro, inicialmente a 0, es para usarse en caso de que la hora de las noticias no aparezca correctamente (por ejemplo la noticia sea a las 14:00 hora local, pero en el gráfico aparece a la 13:00) poder modificar ese parámetro para ajustarlo (en este ejemplo pondríamos un '1' para sumarle una hora y así que aparezca correctamente).





Trades Management



• Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - Si es true, el EA también gestionará operaciones manuales. Si es false, solo gestionará operaciones con el MagicNumber definido.

• Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - Si es true, las operaciones en beneficio se cerrarán antes de la noticia. Si es false, el TP se elimina temporalmente para evitar ejecuciones inesperadas.

• Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - Si es true, las operaciones con pérdidas se cierran antes de la noticia. Si es false, el TP se elimina temporalmente.





impact



• Check low impact news - Selecciona si quieres que las noticias de bajo impacto activen el filtro

• Check medium impact news - Selecciona si quieres que las noticias de medio impacto activen el filtro

• Check High impact news - Selecciona si quieres que las noticias de alto impacto activen el filtro





Currencies



• Check ALL - Selecciona si quieres que las noticias de todas las monedas (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) activen el filtro. En cualquier caso se revisará si la moneda está en el símbolo de la posición para gestionarla según la configuración.

• Check AUD news - Comprueba las noticias de AUD

• Check CAD news - Comprueba las noticias de CAD

• Check CHF news - Comprueba las noticias de CHF

• Check CNY news - Comprueba las noticias de CNY

• Check EUR news - Comprueba las noticias de EUR

• Check GBP news - Comprueba las noticias de GBP

• Check JPY news - Comprueba las noticias de JPY

• Check NZD news - Comprueba las noticias de NZD

• Check USD news - Comprueba las noticias de USD





extra currencies relations



• Coin to consider relation 1 - Moneda que afecta a un símbolo que no incluye su nombre (por ejemplo USD a NASDAQ)

• Symbol to consider relation 1 - Símbolo que se ve afectado por la moneda definida en el campo anterior

• Coin to consider relation 2 - Moneda que afecta a un símbolo que no incluye su nombre (por ejemplo USD a NASDAQ)

• Symbol to consider relation 2 - Símbolo que se ve afectado por la moneda definida en el campo anterior

• Coin to consider relation 3 - Moneda que afecta a un símbolo que no incluye su nombre (por ejemplo USD a NASDAQ)

• Symbol to consider relation 3 - Símbolo que se ve afectado por la moneda definida en el campo anterior

• Coin to consider relation 4 - Moneda que afecta a un símbolo que no incluye su nombre (por ejemplo USD a NASDAQ)

• Symbol to consider relation 4 - Símbolo que se ve afectado por la moneda definida en el campo anterior

• Coin to consider relation 5 - Moneda que afecta a un símbolo que no incluye su nombre (por ejemplo USD a NASDAQ)

• Symbol to consider relation 5 - Símbolo que se ve afectado por la moneda definida en el campo anterior





Conclusión



Economic Calendar Defender es una herramienta ligera, robusta y esencial para cualquier trader que quiera proteger su cuenta frente a los momentos más peligrosos del mercado.

Si operas con EAs o manualmente, en prop firms o cuenta propia, este EA te ayuda a evitar la volatilidad extrema que puede arruinar tu operativa en segundos.



