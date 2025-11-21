Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5



Economic Calendar Defender 是一款旨在保护您交易免受重要经济新闻引起的高波动性事件影响的实用工具，无需您紧盯图表，也无需修改您正在使用的标准交易操作或 EA。

只需将其安装在任何图表上，EA 就会负责实时监控经济日历，并在每个相关事件之前、期间和之后管理您的交易。

如果您与 prop firms 交易，这种类型的保护至关重要：这些公司通常会惩罚在高 impact 新闻、剧烈 spreads 或市场突然波动期间的交易。

这款 EA 通过防止意外新闻损害您的账户或使您的评估失效，帮助您遵守这些规则。

主要特点



• 对经济新闻的自动保护： EA 自动从 ForexFacotry 下载经济日历，并按货币和 impact 检测事件。无需额外安装：只需启用 WebRequest 并添加 ForexFactory 的 URL，如图片所示。

• 围绕新闻的交易全面管理： 在每个事件发生前，EA 可以：

o 关闭盈利的交易（可选）。

o 关闭亏损的交易（可选）。

o 只是暂时移除 Take Profit，以避免因波动性 spikes 导致的意外执行。

• 新闻之后： EA 自动恢复 TP。它会保持控制，直到市场恢复正常状态。

• 移除挂单 (Stop/Limit)，以防止它们在新闻期间因波动性而被激活，从而遵守 prop firm 可能的要求。

• 对您想要监控的新闻进行精细控制： 您可以选择：

o Impact (影响)：Low, Medium, High。

o 特定货币 (USD, EUR, GBP, JPY 等)。

o 包括添加受某些新闻影响的指数等特殊符号的选项。

• 可自定义的保护窗口： 定义在每个事件发生前和发生后多少分钟内激活 EA 的规则，以适应可能的要求并避免最剧烈的波动。

• 兼容并可配置以管理手动操作和外部 EA 的操作。

• 图表上的可视化： EA 显示：

o 检测到的即将到来的新闻信息。

o 已被管理的订单。

• 轻量、稳定且专为实盘交易设计： 它不开启交易，不消耗资源，可以在后台运行数周。

适合人群



• 需要在高 impact 新闻期间受到保护的交易者

• prop firm 的用户 (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips 等)

• 希望自动化经济日历控制的交易者

• 使用多个 EA 进行交易并需要额外安全层的用户

工作原理



EA 自动下载即将到来的新闻。如果新闻与配置的过滤器（货币 + impact）匹配：

• 它在定义的时间窗口内激活保护。

• 在新闻发布前，EA 会：

o 根据您的参数部分关闭或管理 TP。

• 在新闻期间，它阻止某些交易保持开放。

• 之后，它将头寸恢复到其原始状态。

要求



• 在使用 EA 之前，您必须为新闻 URL 启用 WebRequest，如图片所示：

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o 添加：https://nfs.faireconomy.media

o 如果未添加 URL，程序将显示错误消息

• 程序会生成一个包含当天日期的文件，该文件位于其自身的文件夹 […]/MQL5/Files 中。如果您想在模拟账户上测试，可以修改该文件进行测试。

限制



它不能避免 slippage、requotes 或经纪商特定的执行。

它是一个风险降低工具，不能保证抵抗极端波动性。

建议与 prop firm 确认规则以确保账户安全（要考虑的新闻、impact、之前和之后的分钟数等）。

如果在新闻期间开仓，该交易将立即关闭。由于交易仅开启几毫秒，这可能会给 PropFirms 带来一些问题。





General Parameters



• MagicNumber to identify the EA - 识别哪些交易属于此 EA。如果您管理多个 EA，请定义一个专用的 MagicNumber。

• Choose the language for messages - EA 在屏幕上显示消息的语言。

• time in sec for showing news in the graphic - 在图表上显示即将到来的新闻信息的持续时间（秒）。

• time in sec for showing operations modified in the graphic - 在图表上显示已修改交易消息的持续时间（秒）。

News Configuration



• Minutes before news to manage operations - 新闻发布前 EA 开始管理和保护交易的分钟数。

• Minutes after news to manage operations - 新闻发布后保护仍然保持活动的分钟数。

• Manual news Time Zone correction (hours) - 用于在新闻时间显示不正确时（例如，当地时间 14:00 的新闻在图表上显示为 13:00）调整时间的参数（初始值为 0）。在此示例中，您将设置 '1' 来增加一小时以确保正确显示。

Trades Management



• Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - 如果为 true，EA 也会管理手动交易。如果为 false，它将只管理具有定义的 MagicNumber 的交易。

• Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - 如果为 true，盈利交易将在新闻发布前关闭。如果为 false，TP 会暂时移除，以避免意外执行。

• Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - 如果为 true，亏损交易将在新闻发布前关闭。如果为 false，TP 会暂时移除。

impact



• Check low impact news - 选择是否希望低 impact 新闻激活过滤器。

• Check medium impact news - 选择是否希望中 impact 新闻激活过滤器。

• Check High impact news - 选择是否希望高 impact 新闻激活过滤器。

Currencies



• Check ALL - 选择是否希望所有货币 (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) 的新闻激活过滤器。无论如何，它将检查货币是否在头寸符号中，以便根据配置进行管理。

• Check AUD news - 检查 AUD 新闻。

• Check CAD news - 检查 CAD 新闻。

• Check CHF news - 检查 CHF 新闻。

• Check CNY news - 检查 CNY 新闻。

• Check EUR news - 检查 EUR 新闻。

• Check GBP news - 检查 GBP 新闻。

• Check JPY news - 检查 JPY 新闻。

• Check NZD news - 检查 NZD 新闻。

• Check USD news - 检查 USD 新闻。

extra currencies relations



• Coin to consider relation 1 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

• Symbol to consider relation 1 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

• Coin to consider relation 2 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

• Symbol to consider relation 2 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

• Coin to consider relation 3 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

• Symbol to consider relation 3 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

• Coin to consider relation 4 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

• Symbol to consider relation 4 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

• Coin to consider relation 5 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

• Symbol to consider relation 5 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

结论



Economic Calendar Defender 是一款轻量、强大且必不可少的工具，适用于任何希望保护自己的账户免受市场最危险时刻影响的交易者。

无论您是使用 EA 还是手动交易，无论是在 prop firms 还是在自有账户中，这款 EA 都能帮助您避免可能在几秒钟内毁掉您交易的极端波动性。



