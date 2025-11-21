Economic calendar defender

Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5

Economic Calendar Defender 是一款旨在保护您交易免受重要经济新闻引起的高波动性事件影响的实用工具，无需您紧盯图表，也无需修改您正在使用的标准交易操作或 EA。

只需将其安装在任何图表上，EA 就会负责实时监控经济日历，并在每个相关事件之前、期间和之后管理您的交易。

如果您与 prop firms 交易，这种类型的保护至关重要：这些公司通常会惩罚在高 impact 新闻、剧烈 spreads 或市场突然波动期间的交易。

这款 EA 通过防止意外新闻损害您的账户或使您的评估失效，帮助您遵守这些规则。

主要特点

对经济新闻的自动保护： EA 自动从 ForexFacotry 下载经济日历，并按货币和 impact 检测事件。无需额外安装：只需启用 WebRequest 并添加 ForexFactory 的 URL，如图片所示。

围绕新闻的交易全面管理： 在每个事件发生前，EA 可以：

o 关闭盈利的交易（可选）。

o 关闭亏损的交易（可选）。

o 只是暂时移除 Take Profit，以避免因波动性 spikes 导致的意外执行。

新闻之后： EA 自动恢复 TP。它会保持控制，直到市场恢复正常状态。

移除挂单 (Stop/Limit)，以防止它们在新闻期间因波动性而被激活，从而遵守 prop firm 可能的要求。

对您想要监控的新闻进行精细控制： 您可以选择：

o Impact (影响)：Low, Medium, High。

o 特定货币 (USD, EUR, GBP, JPY 等)。

o 包括添加受某些新闻影响的指数等特殊符号的选项。

可自定义的保护窗口： 定义在每个事件发生前和发生后多少分钟内激活 EA 的规则，以适应可能的要求并避免最剧烈的波动。

兼容并可配置以管理手动操作和外部 EA 的操作。

图表上的可视化： EA 显示：

o 检测到的即将到来的新闻信息。

o 已被管理的订单。

轻量、稳定且专为实盘交易设计： 它不开启交易，不消耗资源，可以在后台运行数周。

适合人群

需要在高 impact 新闻期间受到保护的交易者

prop firm 的用户 (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips 等)

希望自动化经济日历控制的交易者

使用多个 EA 进行交易并需要额外安全层的用户

工作原理

EA 自动下载即将到来的新闻。如果新闻与配置的过滤器（货币 + impact）匹配：

它在定义的时间窗口内激活保护。

在新闻发布前，EA 会：

o 根据您的参数部分关闭或管理 TP。

在新闻期间，它阻止某些交易保持开放。

之后，它将头寸恢复到其原始状态。

要求

在使用 EA 之前，您必须为新闻 URL 启用 WebRequest，如图片所示：

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o 添加：https://nfs.faireconomy.media

o 如果未添加 URL，程序将显示错误消息

程序会生成一个包含当天日期的文件，该文件位于其自身的文件夹 […]/MQL5/Files 中。如果您想在模拟账户上测试，可以修改该文件进行测试。

限制

它不能避免 slippage、requotes 或经纪商特定的执行。

它是一个风险降低工具，不能保证抵抗极端波动性。

建议与 prop firm 确认规则以确保账户安全（要考虑的新闻、impact、之前和之后的分钟数等）。

如果在新闻期间开仓，该交易将立即关闭。由于交易仅开启几毫秒，这可能会给 PropFirms 带来一些问题。


General Parameters

MagicNumber to identify the EA - 识别哪些交易属于此 EA。如果您管理多个 EA，请定义一个专用的 MagicNumber。

Choose the language for messages - EA 在屏幕上显示消息的语言。

time in sec for showing news in the graphic - 在图表上显示即将到来的新闻信息的持续时间（秒）。

time in sec for showing operations modified in the graphic - 在图表上显示已修改交易消息的持续时间（秒）。

News Configuration

Minutes before news to manage operations - 新闻发布前 EA 开始管理和保护交易的分钟数。

Minutes after news to manage operations - 新闻发布后保护仍然保持活动的分钟数。

• Manual news Time Zone correction (hours) - 用于在新闻时间显示不正确时（例如，当地时间 14:00 的新闻在图表上显示为 13:00）调整时间的参数（初始值为 0）。在此示例中，您将设置 '1' 来增加一小时以确保正确显示。

Trades Management

Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - 如果为 true，EA 也会管理手动交易。如果为 false，它将只管理具有定义的 MagicNumber 的交易。

Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - 如果为 true，盈利交易将在新闻发布前关闭。如果为 false，TP 会暂时移除，以避免意外执行。

Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - 如果为 true，亏损交易将在新闻发布前关闭。如果为 false，TP 会暂时移除。

impact

Check low impact news - 选择是否希望低 impact 新闻激活过滤器。

Check medium impact news - 选择是否希望中 impact 新闻激活过滤器。

Check High impact news - 选择是否希望高 impact 新闻激活过滤器。

Currencies

Check ALL - 选择是否希望所有货币 (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) 的新闻激活过滤器。无论如何，它将检查货币是否在头寸符号中，以便根据配置进行管理。

Check AUD news - 检查 AUD 新闻。

Check CAD news - 检查 CAD 新闻。

Check CHF news - 检查 CHF 新闻。

Check CNY news - 检查 CNY 新闻。

Check EUR news - 检查 EUR 新闻。

Check GBP news - 检查 GBP 新闻。

Check JPY news - 检查 JPY 新闻。

Check NZD news - 检查 NZD 新闻。

Check USD news - 检查 USD 新闻。

extra currencies relations

Coin to consider relation 1 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

Symbol to consider relation 1 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

Coin to consider relation 2 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

Symbol to consider relation 2 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

Coin to consider relation 3 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

Symbol to consider relation 3 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

Coin to consider relation 4 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

Symbol to consider relation 4 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

Coin to consider relation 5 - 影响不包含其名称的符号的货币（例如 USD 对 NASDAQ）。

Symbol to consider relation 5 - 受前一个字段中定义的货币影响的符号。

结论

Economic Calendar Defender 是一款轻量、强大且必不可少的工具，适用于任何希望保护自己的账户免受市场最危险时刻影响的交易者。

无论您是使用 EA 还是手动交易，无论是在 prop firms 还是在自有账户中，这款 EA 都能帮助您避免可能在几秒钟内毁掉您交易的极端波动性。



推荐产品
DeletePendingOrder
Konstantin Chernov
5 (1)
实用工具
Script for deleting pending orders If you need to delete all pending orders you placed, this script will do it for you! It doesn't have any input parameters. Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. If you need a possibility to adjust parameters of the script, use the version with input parameters https://www.mql5.com/en/market/product/627 You can download MetaTrader 4 version here: https://www.mql5.com/en/market/product/2782
FREE
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
程序库
Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
FREE
Colored Candle Timer
Saeed Hatam Mahmoudi
实用工具
Candle Time (MT5) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Stop Loss With Ptofit Free
JOSE LUIS MOLINA RAJA
实用工具
Stop Loss with Profit Free Version*. Complete Version here. This utility / expert for MetaTrader 5 modifies the stop loss of all your operations dynamically and automatically to ensure the minimum benefits you want, and be able to operate with or without Take Profit. Maximize your benefits, by being able to trade with Unlimited Take Profit. You will ensure the number of minimum points you want to earn in each operation and the stop loss will be adjusted as long as the benefit of the operatio
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
实用工具
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
Session Timers
Saeed Hatam Mahmoudi
实用工具
Session Timers (MT5) Session Timers adds a clean ribbon at the bottom of the chart showing the time until open and time until close for major FX sessions. While a session is open, a progress bar fills in real time. Vertical separators also mark session open and close directly on the chart. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Sessions covered Sydney Tokyo Frankfurt London New York Main functions Countdown to each session’s next open/
FREE
Chart Time MT5
Isaac Montesinos Valdes
指标
-   Chart Time Indicator is very simple and easy, but it can be very important to control the time before opening any manual trade. This indicator shows the time on the chart between 3 different options. Input Parameters:   -   Show Time : Select all the time options that you want to see. Local Time (Personal Computer Time), Server time (Broker Time) or GMT Time. Recommendations:   -   Use only one Chart Time Indicator for each Chart.
FREE
Simple Trade Terminal
Philipp Ohlrogge
实用工具
Simple Trade Terminal 概述： 此终端替换了标准的快速交易按钮。需要注意，该终端不会引入新功能，而只是让开仓、平仓以及设置 SL 和 TP 线的操作更加简洁优雅。 输入设置相对简单，主要是视觉调整。如果要获得最干净的界面，建议在图表设置中关闭 Quick-Trading-Buttons，并在终端设置中隐藏边框。 输入参数： Risk Percentage: 确定风险百分比，并据此设置 SL 线时的仓位大小。 Comment: 确定交易标签中显示的评论信息。 Color BUY Button: 确定面板中 BUY 按钮的颜色。 Color SELL Button: 确定面板中 SELL 按钮的颜色。 Color OPEN POSITION Button: 确定面板中 OPEN POSITION 按钮的颜色。 Color CLOSE Buttons: 确定面板中 CLOSE 按钮的颜色。 Background Color Panel: 确定面板的背景颜色（建议与图表背景颜色一致，以获得最佳视觉效果）。 Show Border: 确定是否显示面板边框。 Style
FREE
MT5toTLGRM
Fernando Morales
4.2 (5)
实用工具
Do not use Windows 7 with this EA MT5toTLGRM EA only sends text messages to a Telegram group or channel of your choice. The messages are customizable to show information about any trading activity in the account. Also it shows a daily PnL report. Several instances of this EA can be used simultaneously in the same MT5 terminal for sending messages to different Telegram group/channel but ensure that each one has a different number in [B13] setting. Following are the features of MT5toTLGRM EA send
FREE
Engulfing EMA Arrow Plotter
Axel Aasmund Anderson
实用工具
Engulfing Signal Indicator with EMA Confirmation This indicator is made to identify engulfing candlestick patterns in real-time using a mathematical approach and a constant bar-checking loop. It highlights these patterns as they occur, offering visual cues and confirmation when aligned with specific market conditions. How it works: Engulfing Pattern Detection : The indicator identifies engulfing candles using a division factor. A candle is considered engulfing if the entire range (body + wicks)
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
DemoBitmapOffset
MetaQuotes Ltd.
实用工具
The script illustrates the usage of the OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET properties. It displays the specified fragment of the .BMP image.
FREE
Smart Setup Bot
Joakim Samuel
实用工具
SmartSetup Bot Is an advanced trading tool that combines the flexibility of manual configurations with the power of semi-automated features. It automatically generates graphical objects, displaying critical zones such as support and resistance levels, stop loss and take profit areas, and other essential indicators. SmartSetup Bot provides clear and precise visualization of your trading parameters, facilitating informed decision-making. This bot is designed for traders who value manual control bu
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.25 (8)
实用工具
智能交易副驾驶： 这是一个智能交易助手，可以帮助您日常的交易管理。智能交易副驾驶配备了用户友好的交易面板，具有现代化的设计并采用了尖端技术。 智能交易副驾驶具有多种功能： 1. 风险管理支持：根据指定的风险百分比和止损自动计算适当的手数，帮助交易者有效管理风险。 2. 风险收益比预览：在开仓前显示潜在的利润和亏损，帮助交易者做出更好的决策。 3. 自动手数计算：根据止损和期望的风险自动调整手数，确保一致的风险管理。 4. 全面的订单管理：允许交易者轻松开立、修改和关闭各种类型的订单，包括市价单和挂单。 5. 保本和平仓跟踪止损：包括一键保本和平仓跟踪止损功能，以锁定利润并减少亏损。 6. 隐藏止损/止盈：允许交易者隐藏止损和止盈水平，防止被经纪商“止损猎杀”。 7. 佣金和点差计算：在开仓前提供佣金和点差信息，帮助交易者了解交易成本。 8. 最大点差过滤：当点差过高时，防止开仓，保护交易者免受不利的市场条件影响。 9. 可定制的风险设置：交易者可以选择按余额的百分比或自定义余额承担风险，提供灵活的风险管理方式。 10. 交易备注：允许为交易添加备注，以便更好地跟踪和组织交易记录。
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
专家
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
HYTradePanel MT5
Hai Yang Wu
实用工具
ProTrade Panel —— 极速、精准、专业的 MT5 交易面板 让交易不再繁琐，让执行快人一步。 您是否厌倦了 MT5 原生下单窗口的繁琐步骤？ 您是否在剧烈波动行情中因操作缓慢而错失良机？ ProTrade Panel (专业版)   专为手动交易者设计，集成了   一键下单、突破挂单、快速平仓、可视化风控 等核心功能，助您在该出手时绝不犹豫！ 核心亮点 自由拖拽，随心所欲 ： 独创的   图表锁定技术 。长按标题栏即可拖拽面板到屏幕任意位置，拖拽时K线图表不会乱跑，松手即停。 极速突破挂单 (Breakout Trading) ： 专为突破行情设计。只需设置点数距离，一键生成     Buy Stop   (突破多) 或     Sell Stop   (突破空) 挂单，自动带好止损止盈。 精细化风控管理 ： 所有数值（手数、止盈、止损、挂单距离）均支持   +   -   按钮微调，告别键盘输入的繁琐。 全方位平仓策略 ： 不仅能平多、平空，更能   一键平盈利单 、   一键平亏损单 或   一键全平 ，风险控制尽在掌握。 极致的交互体验 ： 双语切换
FREE
Raba BreakEven and Trailing StopLoss EA MT5
Aleix Rabassa Puigdomenech
实用工具
Automatically protect you positions with  Raba BreakEven and Trailing StopLoss EA. Functionalities: Automatic break even. Automatic trailing stoploss I you have any doubt you can leave it in comments and I will anwer it asap. If you found this tool helpful for you, a comment and a good rating will be appreciated. Also any proposal will be taken into account for future versions.
FREE
Exact Time
Boris Sedov
实用工具
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
指标
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
专家
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Multiple Close All
Ynal Al Khalil
实用工具
(Multiple Close All) for MT5 a lightweight and efficient utility designed to help traders close their open positions and pending orders directly from the chart. It provides a clean panel with interactive buttons, allowing quick closing of opened trades and deleting the Pending Orders with one click. Key Features: Close all BUY , SELL , or ALL positions with one click. Close only profitable trades or only losing trades . Close trades filtered by Magic Number or Ticket Number . Perform par
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Mini
Gakko Takahashi
实用工具
Chart Auto Flow Focus Edition 集成了 Chart Auto Flow 和 Focus Time Line 的功能，是 MT5 图表的强大工具。 可变速度播放和倒带图表 可高速回顾价格走势，或慢速模拟交易。 配备了 Chart Auto Flow 产品的所有功能。 瞬间聚焦所需时间点 可瞬间跳转到任意时间点，高效分析图表而不丢失关键位置。(可以对多个点进行连续焦点移动) 搭载了 Focus Time Line 产品的 Single Line 模式。 将多个图表窗口同步到关注的时间点，并同时移动焦点。 通过仅在图表区域中显示所需的图表窗口，您可以有选择地确定哪些图表会受到焦点移动的影响。 产品 Focus Time Line 配备了 SingleSync 模式 适用于外汇、股票、黄金、加密货币等。 适合回顾历史走势、模式识别、策略测试和交易练习。 请注意：此试用版只能在首次安装的经纪商处使用。付费版没有此类限制。 特点与优势 可变速度播放和倒带 可自由控制图表运动，速度范围从50毫秒到10分钟。 瞬间聚焦关键时间点 可瞬间跳转到任何时间点。聚焦显示位置可在
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
RangeScalper
Ndumiso Mavuso
3.2 (5)
专家
The strategy is based on finding top and bottoms during the night flat range. The night flat range usually lasts during the Pacific and Asian trading session and is characterized by low volatility. Most night scalpers have one weakness, that is, small gains and few big losses which wipe all the small gains. This Scalper is using Neutral network to avoid days that can potentially have high volatility and result in big loses, Neutral network does this accurately . The Neutral network has currently
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
专家
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Countdown Clock
Alexandre Borela
4.86 (22)
实用工具
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这一指标在重新配置时间时得出了一包元。 可以结束和: 可在图表的任何角落上定位; 多时限; 你可以把它赶出一个指标窗口,把它拖进“MT5 navigator”。 当屋顶有10秒钟时,不同颜色。 习惯色彩色图,以便更好地融入图表。
FREE
Old Trade Marks JFF
Dmitriy Gurenko
实用工具
This is a decorative utility that replaces the standard marks of completed deals with "Kingdom Come: Deliverance" game style markers. In addition to the graphic display of the price and time of the transaction, the notes also contain a textual representation of the transaction volume. Running utility Drag the utility from the Navigator window to the desired graph. The utility does not use input parameters and does not require configuration. All trademarks available on the chart will be replaced
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
实用工具
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
实用工具
Indicator Removal Script for MetaTrader 5 (Version 1.4) The Delete  All Indicators Script is a powerful and user-friendly tool designed for MetaTrader 5 (MT5) to instantly remove all indicators from the main chart, sub-windows, or both, with a single click. Developed by Louis MattFX , this script (Version 1.4) simplifies chart management, saving traders time and effort when resetting their workspace for fresh analysis or new trading strategies. Key Features Flexible Removal Options : Choose to c
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
实用工具
介绍 OrderManager ：MT5的革命性工具 使用全新的Order Manager实用程序，像专业人士一样管理您在MetaTrader 5上的交易。Order Manager设计简单，易于使用，可让您轻松定义和可视化每笔交易的风险，从而做出明智的决策并优化您的交易策略。有关OrderManager的更多信息，请参阅手册。 [ 手册 ] [ MT4版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主要功能： 风险管理：快速轻松地定义您交易的风险，让您做出更好的决策并提高交易性能。 视觉表示：图形化地查看您的交易和相关风险，以清晰简洁地了解您的开放头寸。 订单修改：只需几次点击即可轻松修改或关闭您的订单，简化您的交易过程，为您节省宝贵的时间。 掌握新闻：一键获取最新市场新闻。 不要错过这个MT5交易员的必备工具。用Order Manager提升您的交易体验，将您的交易游戏提升到新的水平。 OrderManager在startegyTester中 不 工作！ OrderManager 仅与 Windows 兼容。 请考虑给这个产品一
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
实用工具
轻松保护您的交易资金 保护交易资金与增长资金同等重要。KT Equity Protector 是您的个人风险管理助手，持续监控账户权益，在达到预设的利润目标或止损水平时，自动关闭所有持仓和挂单，以防止亏损或锁定盈利。 无需情绪化的决策，也不再需要猜测——只需让这个可靠的资金保护工具为您全天候守护账户。 KT Equity Protector 可自动通过关闭所有图表来阻止其他交易机器人继续操作。这确保在您手动重新启动 KT Equity Protector 之前，不会发生任何进一步的交易行为，从而让您完全掌控并安心交易。 工作原理 权益止损（防止亏损）： 假设您的账户余额为 $10,000，设置了 $1,000 的权益止损。一旦账户权益降至 $9,000，KT Equity Protector 将立即关闭所有交易，保护您的资金免受更大亏损。 权益止盈（锁定利润）： 同样地，如果您设置了 $2,000 的权益止盈目标，当账户权益达到 $12,000 时，EA 将立即平仓，锁定收益并保障已获得的利润。 两种强大的资金计算模式： 相对模式（基于百分比）： 按照账户初始余额的百分比计算止损和
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
实用工具
图表同步指示器 - 设计用于同步终端窗口中的图形对象。可以用作 TradePanel 的补充。 购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。 演示 此处 。 要工作，请将指标安装在您要从中复制对象的图表上。在此图表上创建的图形对象将由指标自动复制到具有相同交易品种的所有图表。该指标还将复制图形对象中的任何更改。 输入参数： exception - 不应复制的图形对象的前缀。您可以通过用“;”分隔来指定多个前缀。 SyncVLINE - 同步垂直线。 SyncHLINE - 水平线。 SyncTREND - 趋势线。 SyncTRENDBYANGLE - 按角度划分的趋势线。 SyncCYCLES - 循环线。 SyncCHANNEL - 等距通道。 SyncSTDDEVCHANNEL - 标准偏差通道。 SyncREGRESSION - 线性回归通道。 SyncPITCHFORK - 安德鲁斯干草叉。 SyncGANNLINE - 江恩线。 SyncGANNFAN - 江恩扇形。 SyncGANNGRID - 江恩网格。 SyncFIBO - 斐波那契水平。 SyncFIBOTIMES
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者的更多信息
Break Runner
Damaso Perez Moneo Suarez
专家
BreakRunner - 自动化交易与高级风险管理 BreakRunner 是一款为寻求自动化操作的交易者设计的专家顾问，采用基于价格行为的剥头皮策略，并具备先进的风险控制功能。该机器人识别价格积累，当关键的最高点或最低点被突破时执行买入或卖出操作。 主要特点 交易策略：通过识别价格积累的突破来执行剥头皮交易。推荐使用5分钟的时间框架，可配置。 风险管理： 可变风险：该功能允许在上一笔交易亏损的情况下增加下一笔交易的风险。可以根据需要配置额外的风险，以帮助弥补之前的损失。交易会使用止损关闭，因此并不采用"马丁格尔"策略。 可变止损/止盈：根据价格积累范围的最大值或最小值自动调整止损和止盈，推荐的比例为1:2。 固定止损/止盈：可以设置固定的止损/止盈值，单位为点，可以根据不同资产调整。 保本和平仓：高级控制功能，优化每笔交易的管理。 最大风险：可以设置每日风险限制，以防超过允许的最大风险或危及融资账户。 优化：适用于任何资产，但建议根据资产和市场条件优化积累时间、止损/止盈水平等参数。定期优化对于适应市场变化至关重要。 回测和表现：在ICMarkets上进行的回测中，初始风险为$20
FREE
Break Asian Range
Damaso Perez Moneo Suarez
专家
介绍 Break Asian Range 是一款自动化交易机器人，基于著名的“亚洲高低点突破”策略。它旨在识别并交易亚洲交易时段的突破行情，适用于如 EURUSD、GBPJPY 等波动性较高的货币对。 它结合了可自定义的技术确认与高级风险管理（止损、止盈、移动止损、可变风险、重入等），适用于保守或激进风格的交易者。 支持多种时间周期，可识别关键的K线形态，如十字星、锤头线或吞没形态，以用于入场确认（如交易者选择使用）。 主要特点 基于市场中一种广为人知、重复性强的行为策略。 灵活：允许自定义确认条件、交易时间、风险等。 兼容任何货币对或资产。 可根据用户的风格进行保守或激进交易。 支持重入、动态风险管理及交易过滤。 已在2025年4月对多个货币对进行了良好的测试（见下方图片）。 评论与支持 如果您觉得此机器人有帮助，非常感谢您留下积极和建设性的评论。这将帮助我改进未来版本，并更好地满足用户的实际需求。 我随时为您解答疑问，解释任何参数，或处理与机器人相关的任何问题。 下方将提供该系统运行原理及可配置参数的详细说明。 亚洲高低点策略 亚洲高低点策略基于这样一个概念：每个交易时段（
FREE
筛选:
Damasopms
34
Damasopms 2025.12.11 13:34 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论