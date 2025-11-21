Prop firmlerde işlem yapıyorsanız, tek bir yüksek etkili haberin hesabınızı geçersiz kılabileceğini, aşırı spreadlere yol açabileceğini veya işlemleri beklenmedik kayıplarla kapatabileceğini zaten biliyorsunuzdur. Kendi sermayenizle işlem yapsanız bile, ekonomik olaylar sırasında oluşan ani fiyat hareketleri herhangi bir stratejiyi bozabilir.

Economic Calendar Defender, önemli haber dönemlerinde işlemleri ve emirleri otomatik olarak yöneterek, haber öncesi pozisyonları ayarlayıp sonrası yeniden eski haline getirerek ani hareketlerin hesabınıza zarar vermesini engeller. Haber okuyamayan EA kullananlar için özellikle faydalıdır.

Temel özellikler:

Açık pozisyonların kapatılmasını veya TP'nin haber süresince taşınıp daha sonra geri yüklenmesini ayarlayabilirsiniz.

TP'yi prop firm kurallarına uygun şekilde otomatik olarak taşır ve geri yükler.

Yeni açılan tüm işlemleri anında kapatarak prop firm kurallarına uyumu kolaylaştırır.

Haber öncesi ve sonrası zaman pencerelerini destekler.

Tek bir grafikten tüm hesabı kontrol eder.

Bekleyen emirleri haber öncesi silerek volatilite etkilerini önler.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY NZD USD ve ilgili tüm paritelerdeki haberleri kontrol eder.

Ek olarak 5 para birimini brokerın spesifik sembollerine bağlayabilirsiniz.

Haber kaynağı: ForexFactory.

Prop firm kuralları genellikle haber zamanlarında çok katıdır. Otomatik bir emir ya da volatilite ile tetiklenen bir TP bile hesabınızı kaybetmenize neden olabilir. Economic Calendar Defender EA tam da bunu önlemek için tasarlanmıştır.





Nasıl çalışır:

Herhangi bir MT5 grafiğine yüklenir ve hesap üzerindeki tüm işlemleri yönetir.

ForexFactory (nfs.faireconomy.media) üzerinden takvim verisi alır ve para birimi ile etki düzeyine göre filtreleme yapılabilir.

Her haber için dakika bazlı süre pencereleri tanımlanabilir.

Karlı ve zararlı işlemler ayrı ayrı yönetilebilir, kapatma veya TP'yi geçici olarak taşıma seçenekleri vardır.

Haber süresince bekleyen emirler silinir.

Haber sırasında açılan işlemler anında kapatılır.

Haber öncesi açılmış işlemlerin TP seviyeleri taşınarak korunur, haber sonrası otomatik olarak eski haline getirilir.

5 para birimi, brokerın sembollerine eşleştirilebilir.





Ayarlar ve esneklik:

Etki düzeyi filtreleme.

İzlenecek para birimlerinin seçimi.

Sadece diğer EA'ların işlemlerini mi yoksa tüm hesabı mı yöneteceği seçilebilir.

Etki düzeyine göre dakika ayarları.

Haber sonrası davranış seçenekleri.

Kayıt ve uyarılar nettir.





Gereksinimler ve uyarılar:

Veri kaynağı: ForexFactory via nfs.faireconomy.media. Prop firm kriterleriyle uyum kullanıcı sorumluluğundadır.

WebRequest izni gereklidir.

Prop firm kuralları ve gecikmeleri farklılık gösterir; demo testi önerilir.

Haber sırasında açılan işlemler mümkün olan en kısa sürede kapatılır ancak uyumluluğun doğrulanması kullanıcı sorumluluğundadır.



