Economic calendar defender
- Utilità
- Damaso Perez Moneo Suarez
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 21 novembre 2025
Se operi in prop firms, sai già che una sola notizia ad alto impatto può invalidare il tuo account, generare spread estremi o chiudere operazioni con perdite inaspettate. Anche con capitale proprio, i movimenti bruschi durante eventi economici possono compromettere qualsiasi strategia.
Economic Calendar Defender automatizza la gestione delle operazioni durante le notizie importanti, regolando le posizioni prima dell’evento e ripristinandole dopo. È particolarmente utile con EA che non possono leggere le notizie.
Funzionalità principali:
- Consente di decidere se chiudere le posizioni aperte o spostare e ripristinare il TP durante la notizia.
- Sposta e ripristina automaticamente il TP rispettando i requisiti delle prop firms.
- Chiude immediatamente nuove operazioni per evitare violazioni delle regole.
- Rispetta finestre pre e post notizia configurabili.
- Agisce sull’intero account da un solo grafico.
- Rimuove pending orders prima della notizia per evitare attivazioni indesiderate.
- Controlla notizie su AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY NZD USD e relative coppie.
- Permette la configurazione di 5 valute mappate a simboli del broker.
- Fonte notizie: ForexFactory.
Le prop firms impongono regole rigorose attorno alle notizie. Un solo errore, come un TP colpito dalla volatilità, può farti perdere l’account. Economic Calendar Defender EA è progettato per evitarlo, rilevando gli eventi rilevanti e gestendo l’account automaticamente.
Come funziona:
- Installazione su qualsiasi grafico MT5.
- Legge il calendario da ForexFactory (nfs.faireconomy.media) con filtri per valuta e impatto.
- Imposta finestre temporali per ogni evento.
- Gestione separata di posizioni in profitto e in perdita, con opzione di chiusura o spostamento temporaneo TP.
- Pending orders rimossi durante la notizia.
- Operazioni aperte durante la notizia chiuse istantaneamente.
- Operazioni aperte prima della notizia gestite tramite spostamento e ripristino TP.
- Mappatura di 5 valute verso simboli specifici.
Configurazione e flessibilità:
- Filtri per livello di impatto.
- Scelta delle valute da monitorare.
- Ambito d’azione: solo EA oppure tutto l’account.
- Minuti prima e dopo configurabili.
- Azioni post evento personalizzabili.
- Log chiari e notifiche.
Requisiti e avvertenze:
Fonte dati: ForexFactory via nfs.faireconomy.media. Verifica che le notizie siano compatibili con la tua prop firm.
Necessario abilitare WebRequest.
Regole e latenza variano tra prop firms; consigliati test in demo.
La chiusura durante le notizie è rapida ma la verifica di compatibilità è responsabilità dell’utente.