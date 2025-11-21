Economic calendar defender

Break Asian Range Damaso Perez Moneo Suarez Experts

Introduzione Break Asian Range è un bot di trading che automatizza la famosa strategia dei “massimi e minimi asiatici”. È progettato per rilevare e operare le rotture della sessione asiatica su asset come EURUSD, GBPJPY e altre coppie volatili. Combina conferme tecniche personalizzabili con una gestione del rischio avanzata (SL, TP, trailing stop, rischio variabile, rientri...) per adattarsi a stili di trading sia conservativi che aggressivi. Funziona con più timeframe e riconosce i principali