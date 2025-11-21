Economic calendar defender

Se operi in prop firms, sai già che una sola notizia ad alto impatto può invalidare il tuo account, generare spread estremi o chiudere operazioni con perdite inaspettate. Anche con capitale proprio, i movimenti bruschi durante eventi economici possono compromettere qualsiasi strategia.
Economic Calendar Defender automatizza la gestione delle operazioni durante le notizie importanti, regolando le posizioni prima dell’evento e ripristinandole dopo. È particolarmente utile con EA che non possono leggere le notizie.
Funzionalità principali:
  • Consente di decidere se chiudere le posizioni aperte o spostare e ripristinare il TP durante la notizia.
  • Sposta e ripristina automaticamente il TP rispettando i requisiti delle prop firms.
  • Chiude immediatamente nuove operazioni per evitare violazioni delle regole.
  • Rispetta finestre pre e post notizia configurabili.
  • Agisce sull’intero account da un solo grafico.
  • Rimuove pending orders prima della notizia per evitare attivazioni indesiderate.
  • Controlla notizie su AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY NZD USD e relative coppie.
  • Permette la configurazione di 5 valute mappate a simboli del broker.
  • Fonte notizie: ForexFactory.
Le prop firms impongono regole rigorose attorno alle notizie. Un solo errore, come un TP colpito dalla volatilità, può farti perdere l’account. Economic Calendar Defender EA è progettato per evitarlo, rilevando gli eventi rilevanti e gestendo l’account automaticamente.

Come funziona:

  • Installazione su qualsiasi grafico MT5.
  • Legge il calendario da ForexFactory (nfs.faireconomy.media) con filtri per valuta e impatto.
  • Imposta finestre temporali per ogni evento.
  • Gestione separata di posizioni in profitto e in perdita, con opzione di chiusura o spostamento temporaneo TP.
  • Pending orders rimossi durante la notizia.
  • Operazioni aperte durante la notizia chiuse istantaneamente.
  • Operazioni aperte prima della notizia gestite tramite spostamento e ripristino TP.
  • Mappatura di 5 valute verso simboli specifici.

Configurazione e flessibilità:

  • Filtri per livello di impatto.
  • Scelta delle valute da monitorare.
  • Ambito d’azione: solo EA oppure tutto l’account.
  • Minuti prima e dopo configurabili.
  • Azioni post evento personalizzabili.
  • Log chiari e notifiche.

Requisiti e avvertenze:

Fonte dati: ForexFactory via nfs.faireconomy.media. Verifica che le notizie siano compatibili con la tua prop firm.
Necessario abilitare WebRequest.
Regole e latenza variano tra prop firms; consigliati test in demo.
La chiusura durante le notizie è rapida ma la verifica di compatibilità è responsabilità dell’utente.

