Economic Calendar Defender é uma utilidade projetada para proteger suas operações durante eventos de alta volatilidade causados por notícias econômicas importantes, sem a necessidade de estar na frente do gráfico nem de modificar a operação padrão ou os EAs que você estava usando.

Basta instalá-lo em qualquer gráfico e o EA se encarregará de monitorar o calendário econômico em tempo real e gerenciar suas operações antes, durante e depois de cada evento relevante.

Se você opera em prop firms, este tipo de proteção é essencial: as empresas costumam penalizar o trading durante notícias de alto impact, spreads violentos ou movimentos bruscos do mercado.

Este EA ajuda você a cumprir essas regras, evitando que uma notícia inesperada danifique sua conta ou invalide sua avaliação.

Principais características

Proteção automática contra notícias econômicas: O EA baixa automaticamente o calendário econômico do ForexFacotry e detecta eventos por moeda e impact. Não necessita de instalação adicional: basta habilitar o WebRequest e adicionar o URL do ForexFactory conforme mostrado nas imagens.

Gestão completa de operações em torno das notícias: Antes de cada evento, o EA pode:

o Fechar operações com lucro (opcional).

o Fechar operações com perda (opcional).

o Simplesmente retirar temporariamente o Take Profit para evitar execuções inesperadas por spikes de volatilidade.

Depois da notícia: O EA restabelece automaticamente os TP. Mantém o controle até que o mercado retorne a condições normais.

Elimina as ordens pendentes (Stop/Limit) para evitar que sejam ativadas durante as notícias devido à volatilidade e, assim, cumprir possíveis requisitos das prop firms.

Controle granular sobre quais notícias você deseja monitorar: Você pode escolher:

o Impact (Impacto): Low, Medium, High.

o Moedas específicas (USD, EUR, GBP, JPY, etc.).

o Inclui a opção de adicionar símbolos especiais como índices que são afetados por certas notícias.

Janela de proteção personalizável: Defina quantos minutos antes e depois de cada evento as regras do EA são ativadas para se ajustar a possíveis requisitos e evitar os movimentos mais bruscos.

Compatível e configurável para gerenciar operações manuais e de EAs externos.

Visualização no gráfico: O EA mostra:

o Informação das próximas notícias detectadas.

o Ordens que foram gerenciadas.

Leve, estável e projetado para operação real: Não abre operações, não consome recursos e pode funcionar em segundo plano por semanas.

Para quem é destinado?

Traders que precisam de proteção durante notícias de alto impact

Usuários de prop firms (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips, etc.)

Traders que querem automatizar o controle do calendário econômico

Usuários que operam com vários EAs e precisam de uma camada extra de segurança

Como funciona

O EA baixa automaticamente as próximas notícias. Se uma notícia coincide com os filtros configurados (moeda + impact):

Ativa a proteção na janela de tempo definida.

Antes da notícia, o EA:

o Fecha parcialmente ou gerencia o TP de acordo com seus parâmetros.

Durante a notícia, impede que certas operações permaneçam abertas.

Depois, devolve as posições ao seu estado original.

Requisitos

Antes de usar o EA, você deve habilitar o WebRequest para o URL das notícias, conforme mostrado nas imagens:

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o Adicionar: https://nfs.faireconomy.media

o Se o URL não for adicionado, o programa mostrará uma mensagem de erro

O programa gera um arquivo com a data do dia, que se localiza na própria pasta […]/MQL5/Files. Se quiser testar em contas demo, você pode modificar esse arquivo para realizar testes.

Limitações

Não pode evitar o slippage, requotes ou execuções próprias do broker.

É uma ferramenta de redução de risco, não uma garantia contra a volatilidade extrema.

É recomendável confirmar com a prop firm as regras para assegurar as contas (notícias a serem consideradas, impact, minutos antes e depois, ....).

Se uma operação é aberta durante as notícias, esta operação é fechada instantaneamente. Isso pode gerar algum problema com as PropFirms, visto que a operação é aberta por milissegundos.

General Parameters

MagicNumber to identify the EA - Identifica quais operações pertencem a este EA. Se você gerencia múltiplos EAs, defina um MagicNumber exclusivo.

Choose the language for messages - Linguagem para as mensagens do EA na tela.

time in sec for showing news in the graphic - Duração (em segundos) para mostrar a informação das próximas notícias no gráfico.

time in sec for showing operations modified in the graphic - Duração (em segundos) para mostrar no gráfico as mensagens de operações que foram modificadas.

News Configuration

Minutes before news to manage operations - Minutos antes de uma notícia em que o EA começará a gerenciar e proteger operações.

Minutes after news to manage operations - Minutos após uma notícia em que a proteção continuará ativa.

• Manual news Time Zone correction (hours) - Parâmetro (inicialmente 0) usado para ajustar o horário caso o horário das notícias não apareça corretamente (por exemplo, a notícia é às 14:00 hora local, mas aparece às 13:00 no gráfico). Neste exemplo, você colocaria '1' para adicionar uma hora e que apareça corretamente.

Trades Management

Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - Se for true, o EA também gerenciará operações manuais. Se for false, ele gerenciará apenas operações com o MagicNumber definido.

Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - Se for true, as operações com lucro serão fechadas antes da notícia. Se for false, o TP é temporariamente removido para evitar execuções inesperadas.

Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - Se for true, as operações com perdas serão fechadas antes da notícia. Se for false, o TP é temporariamente removido.

impact

Check low impact news - Seleciona se você quer que as notícias de baixo impact ativem o filtro.

Check medium impact news - Seleciona se você quer que as notícias de impact médio ativem o filtro.

Check High impact news - Seleciona se você quer que as notícias de alto impact ativem o filtro.

Currencies

Check ALL - Seleciona se você quer que as notícias de todas as moedas (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) ativem o filtro. Em qualquer caso, será verificado se a moeda está no símbolo da posição para gerenciá-la de acordo com a configuração.

Check AUD news - Verifica as notícias AUD.

Check CAD news - Verifica as notícias CAD.

Check CHF news - Verifica as notícias CHF.

Check CNY news - Verifica as notícias CNY.

Check EUR news - Verifica as notícias EUR.

Check GBP news - Verifica as notícias GBP.

Check JPY news - Verifica as notícias JPY.

Check NZD news - Verifica as notícias NZD.

Check USD news - Verifica as notícias USD.

extra currencies relations

Coin to consider relation 1 - Moeda que afeta um símbolo que não inclui seu nome (por exemplo, USD para o NASDAQ).

Symbol to consider relation 1 - Símbolo que é afetado pela moeda definida no campo anterior.

Coin to consider relation 2 - Moeda que afeta um símbolo que não inclui seu nome (por exemplo, USD para o NASDAQ).

Symbol to consider relation 2 - Símbolo que é afetado pela moeda definida no campo anterior.

Coin to consider relation 3 - Moeda que afeta um símbolo que não inclui seu nome (por exemplo, USD para o NASDAQ).

Symbol to consider relation 3 - Símbolo que é afetado pela moeda definida no campo anterior.

Coin to consider relation 4 - Moeda que afeta um símbolo que não inclui seu nome (por exemplo, USD para o NASDAQ).

Symbol to consider relation 4 - Símbolo que é afetado pela moeda definida no campo anterior.

Coin to consider relation 5 - Moeda que afeta um símbolo que não inclui seu nome (por exemplo, USD para o NASDAQ).

Symbol to consider relation 5 - Símbolo que é afetado pela moeda definida no campo anterior.

Conclusão

Economic Calendar Defender é uma ferramenta leve, robusta e essencial para qualquer trader que queira proteger sua conta contra os momentos mais perigosos do mercado.

Se você opera com EAs ou manualmente, em prop firms ou conta própria, este EA ajuda você a evitar a volatilidade extrema que pode arruinar sua operação em segundos.

Filtro:
Damasopms
34
Damasopms 2025.12.11 13:34 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário