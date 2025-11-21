Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5



Economic Calendar Defender — это утилита, разработанная для защиты ваших сделок во время событий высокой волатильности, вызванных важными экономическими новостями, без необходимости находиться перед графиком или изменять стандартные торговые операции или используемые вами советники (EA).

Просто установите его на любой график, и советник возьмет на себя мониторинг экономического календаря в реальном времени и управление вашими сделками до, во время и после каждого соответствующего события.

Если вы торгуете с prop firms, этот тип защиты необходим: фирмы часто штрафуют за торговлю во время новостей с высоким impact, сильных spreads или резких движений рынка.

Этот советник поможет вам соблюдать эти правила, предотвращая ущерб вашему счету или аннулирование вашей оценки из-за неожиданных новостей.

Основные характеристики



Автоматическая защита от экономических новостей: Советник автоматически загружает экономический календарь с ForexFacotry и обнаруживает события по валюте и impact. Дополнительная установка не требуется: просто включите WebRequest и добавьте URL-адрес ForexFactory, как показано на изображениях.

Полное управление сделками вокруг новостей: Перед каждым событием советник может:

Закрыть прибыльные сделки (опционально).



Закрыть убыточные сделки (опционально).



Просто временно удалить Take Profit, чтобы избежать неожиданных исполнений из-за spikes волатильности.

После новостей: Советник автоматически восстанавливает TP. Он сохраняет контроль до тех пор, пока рынок не вернется к нормальным условиям.

Удаляет отложенные ордера (Stop/Limit), чтобы предотвратить их активацию во время новостей из-за волатильности и, таким образом, соответствовать возможным требованиям prop firms.

Гранулированный контроль над тем, какие новости вы хотите отслеживать: Вы можете выбрать:

Impact (Влияние): Low, Medium, High.



Конкретные валюты (USD, EUR, GBP, JPY и т. д.).



Включает возможность добавления специальных символов, таких как индексы, на которые влияют определенные новости.

Настраиваемое окно защиты: Определите, за сколько минут до и после каждого события активируются правила советника, чтобы соответствовать возможным требованиям и избежать самых резких движений.

Совместим и настраиваем для управления ручными операциями и операциями внешних советников.

Визуализация на графике: Советник отображает:

Информацию об обнаруженных предстоящих новостях.



Ордера, которые были управляемы.

Легкий, стабильный и разработанный для реальной торговли: Не открывает сделок, не потребляет ресурсов и может работать в фоновом режиме неделями. Для кого предназначен? Трейдеры, которым нужна защита во время новостей с высоким impact Пользователи prop firms (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips и т. д.) Трейдеры, которые хотят автоматизировать контроль экономического календаря Пользователи, торгующие несколькими советниками и нуждающиеся в дополнительном уровне безопасности

Как это работает

Советник автоматически загружает предстоящие новости. Если новость совпадает с настроенными фильтрами (валюта + impact): Он активирует защиту в заданном временном окне.

Перед новостями советник:

Частично закрывает или управляет TP в соответствии с вашими параметрами.

Во время новостей он предотвращает сохранение определенных сделок открытыми.

После этого он возвращает позиции в исходное состояние. Требования Перед использованием советника вы должны включить WebRequest для URL-адреса новостей, как показано на изображениях:

Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs



Добавить: https://nfs.faireconomy.media



Если URL-адрес не добавлен, программа покажет сообщение об ошибке

Программа генерирует файл с датой дня, который находится в собственной папке […]/MQL5/Files. Если вы хотите протестировать на демо-счетах, вы можете изменить этот файл для проведения тестов. Ограничения Не может избежать slippage, requotes или исполнений, присущих брокеру. Это инструмент снижения риска, а не гарантия от экстремальной волатильности. Рекомендуется подтвердить правила с prop firm для обеспечения безопасности счетов (новости, которые необходимо учитывать, impact, минуты до и после, ....). Если сделка открывается во время новостей, эта сделка мгновенно закрывается. Это может создать проблему с PropFirms, поскольку сделка открывается на миллисекунды.

General Parameters MagicNumber to identify the EA - Идентифицирует, какие сделки принадлежат этому советнику. Если вы управляете несколькими советниками, определите эксклюзивный MagicNumber.

Choose the language for messages - Язык для экранных сообщений советника.

time in sec for showing news in the graphic - Продолжительность (в секундах) отображения информации о предстоящих новостях на графике.

time in sec for showing operations modified in the graphic - Продолжительность (в секундах) отображения на графике сообщений о сделках, которые были изменены. News Configuration Minutes before news to manage operations - Минут до выхода новости, когда советник начнет управлять и защищать сделки.

Minutes after news to manage operations - Минут после выхода новости, когда защита будет оставаться активной.

Manual news Time Zone correction (hours) - Параметр (изначально 0), используемый для корректировки времени, если время новостей отображается некорректно (например, новость в 14:00 по местному времени, но на графике отображается в 13:00). В этом примере вы установите '1', чтобы добавить час для корректного отображения. Trades Management Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - Если true, советник также будет управлять ручными сделками. Если false, он будет управлять только сделками с определенным MagicNumber.

Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - Если true, прибыльные сделки будут закрыты до выхода новости. Если false, TP временно удаляется, чтобы избежать неожиданных исполнений.

Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - Если true, убыточные сделки будут закрыты до выхода новости. Если false, TP временно удаляется. impact Check low impact news - Выберите, хотите ли вы, чтобы новости с низким impact активировали фильтр.

Check medium impact news - Выберите, хотите ли вы, чтобы новости со средним impact активировали фильтр.

Check High impact news - Выберите, хотите ли вы, чтобы новости с высоким impact активировали фильтр. Currencies Check ALL - Выберите, хотите ли вы, чтобы новости всех валют (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) активировали фильтр. В любом случае, будет проверено, присутствует ли валюта в символе позиции, чтобы управлять ею в соответствии с конфигурацией.

Check AUD news - Проверяет новости AUD.

Check CAD news - Проверяет новости CAD.

Check CHF news - Проверяет новости CHF.

Check CNY news - Проверяет новости CNY.

Check EUR news - Проверяет новости EUR.

Check GBP news - Проверяет новости GBP.

Check JPY news - Проверяет новости JPY.

Check NZD news - Проверяет новости NZD.

Check USD news - Проверяет новости USD. extra currencies relations Coin to consider relation 1 - Валюта, которая влияет на символ, не включающий ее имя (например, USD на NASDAQ).

Symbol to consider relation 1 - Символ, на который влияет валюта, определенная в предыдущем поле.

Coin to consider relation 2 - Валюта, которая влияет на символ, не включающий ее имя (например, USD на NASDAQ).

Symbol to consider relation 2 - Символ, на который влияет валюта, определенная в предыдущем поле.

Coin to consider relation 3 - Валюта, которая влияет на символ, не включающий ее имя (например, USD на NASDAQ).

Symbol to consider relation 3 - Символ, на который влияет валюта, определенная в предыдущем поле.

Coin to consider relation 4 - Валюта, которая влияет на символ, не включающий ее имя (например, USD на NASDAQ).

Symbol to consider relation 4 - Символ, на который влияет валюта, определенная в предыдущем поле.

Coin to consider relation 5 - Валюта, которая влияет на символ, не включающий ее имя (например, USD на NASDAQ).

Symbol to consider relation 5 - Символ, на который влияет валюта, определенная в предыдущем поле. Заключение Economic Calendar Defender — это легкий, надежный и необходимый инструмент для любого трейдера, который хочет защитить свой счет от самых опасных моментов на рынке. Независимо от того, торгуете ли вы советниками или вручную, с prop firms или на собственном счете, этот советник поможет вам избежать экстремальной волатильности, которая может разрушить вашу торговлю за считанные секунды.









