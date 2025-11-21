Si vous tradez dans des prop firms, vous savez qu’une seule annonce économique à fort impact peut invalider votre compte, déclencher des spreads extrêmes ou fermer vos positions avec des pertes inattendues. Même avec votre propre capital, les mouvements brusques du marché pendant les événements économiques peuvent casser n’importe quelle stratégie.

Economic Calendar Defender automatise la gestion des positions et des ordres pendant les annonces importantes, en ajustant les positions avant la nouvelle et en les restaurant après. Il est particulièrement utile avec des EAs qui ne lisent pas les actualités.

Fonctionnalités principales:

Permet de fermer les positions ouvertes ou de déplacer et restaurer les TP pendant la nouvelle.

Déplace et restaure automatiquement les TP en respectant les exigences TP SL des prop firms.

Ferme instantanément les nouvelles positions pour éviter les violations des règles.

Respecte les fenêtres avant et après les nouvelles.

Agit sur tout le compte depuis un seul graphique.

Supprime les ordres en attente avant la nouvelle.

Surveille les actualités sur AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY NZD USD et tous les pairs liés.

Peut mapper 5 devises à des symboles spécifiques du broker.

Source: ForexFactory.

Les prop firms appliquent des règles strictes autour des annonces. Une erreur, même minime, comme un TP déclenché par la volatilité, peut coûter le compte. Economic Calendar Defender EA est conçu pour éviter cela en détectant les événements pertinents et en gérant automatiquement le compte.





Fonctionnement:

Installation sur n’importe quel graphique MT5.

Lecture du calendrier via ForexFactory (nfs.faireconomy.media) avec filtres par devise et impact.

Fenêtres en minutes avant et après chaque événement.

Gestion distincte des positions gagnantes et perdantes, avec options de fermeture ou déplacement temporaire de TP.

Suppression des ordres en attente pendant l’événement.

Fermeture immédiate des positions ouvertes pendant la nouvelle.

Protection des positions ouvertes avant la nouvelle via déplacement puis restauration du TP.

Mappage de 5 devises vers des symboles spécifiques du broker.





Configuration et flexibilité:

Filtrage des niveaux d’impact.

Choix des devises monitorées.

Portée: seulement les EAs ou tout le compte.

Paramétrage des minutes avant et après.

Comportement post-événement configurable.

Logs et messages clairs.





Exigences et avertissements:

Source: ForexFactory via nfs.faireconomy.media. L’utilisateur doit vérifier la conformité avec la prop firm.

WebRequest doit être activé.

Chaque prop firm a ses propres règles et latences; tests recommandés en démo.

Les opérations ouvertes pendant la nouvelle sont fermées aussi vite que possible, mais la vérification reste à la charge de l’utilisateur.



