Economic Calendar Defender – Smart News Protection for MT5

Economic Calendar Defender ist ein Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um Ihre Trades während Ereignissen hoher Volatilität, die durch wichtige Wirtschaftsnachrichten verursacht werden, zu schützen, ohne dass Sie vor dem Chart sitzen oder die Standard-Handelsstrategie oder die von Ihnen verwendeten EAs ändern müssen.

Installieren Sie es einfach auf einem beliebigen Chart, und der EA übernimmt die Überwachung des Wirtschaftskalenders in Echtzeit und verwaltet Ihre Trades vor, während und nach jedem relevanten Ereignis.

Wenn Sie mit prop firms handeln, ist diese Art von Schutz unerlässlich: Die Firmen bestrafen in der Regel das Trading während Nachrichten mit hohem Einfluss, heftigen Spreads oder abrupten Marktbewegungen.

Dieser EA hilft Ihnen, diese Regeln einzuhalten, indem er verhindert, dass eine unerwartete Nachricht Ihr Konto beschädigt oder Ihre Evaluierung ungültig macht.

Hauptmerkmale



• Automatischer Schutz vor Wirtschaftsnachrichten: Der EA lädt den Wirtschaftskalender automatisch von ForexFacotry herunter und erkennt Ereignisse nach Währung und Impact. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich: Aktivieren Sie einfach WebRequest und fügen Sie die ForexFactory-URL hinzu, wie in den Bildern gezeigt.

• Vollständige Verwaltung der Trades rund um die Nachrichten: Vor jedem Ereignis kann der EA:

o Trades mit Gewinn schließen (optional).

o Trades mit Verlust schließen (optional).

o einfach den Take Profit vorübergehend entfernen, um unerwartete Ausführungen durch Volatilitätsspikes zu vermeiden.

• Nach den Nachrichten: Der EA setzt die TP automatisch zurück. Er behält die Kontrolle, bis der Markt zu normalen Bedingungen zurückkehrt.

• Löscht die Pending Orders (Stop/Limit), um zu verhindern, dass sie während der Nachrichten aufgrund der Volatilität ausgelöst werden und somit mögliche Anforderungen der prop firms erfüllt werden.

• Granulare Kontrolle darüber, welche Nachrichten Sie überwachen möchten: Sie können wählen:

o Impact (Auswirkung): Low, Medium, High.

o Spezifische Währungen (USD, EUR, GBP, JPY usw.).

o Enthält die Option, spezielle Symbole wie Indizes hinzuzufügen, die von bestimmten Nachrichten betroffen sind.

• Anpassbares Schutzfenster: Definieren Sie, wie viele Minuten vor und nach jedem Ereignis die Regeln des EA aktiviert werden, um möglichen Anforderungen gerecht zu werden und die abruptesten Bewegungen zu vermeiden.

• Kompatibel und konfigurierbar zur Verwaltung manueller Trades und externer EAs.

• Visualisierung im Chart: Der EA zeigt:

o Informationen zu erkannten kommenden Nachrichten.

o Orders, die verwaltet wurden.

• Leicht, stabil und für den realen Handel konzipiert: Er eröffnet keine Trades, verbraucht keine Ressourcen und kann wochenlang im Hintergrund laufen.

Für wen ist es gedacht?



• Trader, die Schutz während Nachrichten mit hohem Impact benötigen

• Benutzer von prop firms (FTMO, MFF, Alpha, Funding Pips usw.)

• Trader, die die Kontrolle des Wirtschaftskalenders automatisieren möchten

• Benutzer, die mit mehreren EAs handeln und eine zusätzliche Sicherheitsebene benötigen

Funktionsweise



Der EA lädt automatisch die kommenden Nachrichten herunter. Wenn eine Nachricht mit den konfigurierten Filtern (Währung + Impact) übereinstimmt:

• Aktiviert den Schutz im definierten Zeitfenster.

• Vor den Nachrichten, der EA:

o Schließt teilweise oder verwaltet TP gemäß Ihren Parametern.

• Während der Nachrichten verhindert er, dass bestimmte Trades offen bleiben.

• Anschließend versetzt er die Positionen in ihren ursprünglichen Zustand zurück.

Anforderungen



• Bevor Sie den EA verwenden, müssen Sie WebRequest für die Nachrichten-URL aktivieren, wie in den Bildern gezeigt:

o Tools - Options - Expert Advisors - Allow WebRequest for the listed URLs

o Hinzufügen: https://nfs.faireconomy.media

o Wenn die URL nicht hinzugefügt wird, zeigt das Programm eine Fehlermeldung an

• Das Programm generiert eine Datei mit dem Datum des Tages, die sich im eigenen Ordner […]/MQL5/Files befindet. Wenn Sie auf Demokonten testen möchten, können Sie diese Datei für Tests ändern.

Einschränkungen



Kann slippage, requotes oder broker-eigene Ausführungen nicht vermeiden.

Es ist ein Risikominderungsinstrument, keine Garantie gegen extreme Volatilität.

Es ist ratsam, die Regeln mit der prop firm zu bestätigen, um die Konten zu sichern (zu berücksichtigende Nachrichten, impact, Minuten davor und danach, ...).

Wenn ein Trade während der Nachrichten eröffnet wird, wird dieser Trade sofort geschlossen. Dies kann bei den PropFirms zu Problemen führen, da der Trade nur für Millisekunden geöffnet wird.

General Parameters



• MagicNumber to identify the EA - Identifiziert, welche Trades zu diesem EA gehören. Wenn Sie mehrere EAs verwalten, definieren Sie eine exklusive MagicNumber.

• Choose the language for messages - Sprache für die EA-Meldungen auf dem Bildschirm.

• time in sec for showing news in the graphic - Dauer (in Sekunden) zur Anzeige der Informationen über kommende Nachrichten im Chart.

• time in sec for showing operations modified in the graphic - Dauer (in Sekunden) zur Anzeige der Meldungen über geänderte Trades im Chart.

News Configuration



• Minutes before news to manage operations - Minuten vor einer Nachricht, in denen der EA beginnt, Trades zu verwalten und zu schützen.

• Minutes after news to manage operations - Minuten nach einer Nachricht, in denen der Schutz aktiv bleibt.

• Manual news Time Zone correction (hours) - Parameter (anfänglich 0), der verwendet wird, um die Uhrzeit anzupassen, falls die Uhrzeit der Nachrichten nicht korrekt angezeigt wird (z. B. die Nachricht ist um 14:00 Uhr Ortszeit, wird aber im Chart um 13:00 Uhr angezeigt). In diesem Beispiel würden Sie '1' eingeben, um eine Stunde hinzuzufügen und die korrekte Anzeige zu gewährleisten.

Trades Management



• Manage Manual operations too. If false, Manual (or not ID) operations will not be modified - Wenn true, verwaltet der EA auch manuelle Trades. Wenn false, verwaltet er nur Trades mit der definierten MagicNumber.

• Close trades with profit just before News. If false, TP is removed during News - Wenn true, werden Trades im Gewinn vor der Nachricht geschlossen. Wenn false, wird der TP vorübergehend entfernt, um unerwartete Ausführungen zu vermeiden.

• Close trades with losses just before News. If false, TP is removed during News - Wenn true, werden Trades im Verlust vor der Nachricht geschlossen. Wenn false, wird der TP vorübergehend entfernt.

impact



• Check low impact news - Wählen Sie, ob Nachrichten mit geringem impact den Filter aktivieren sollen.

• Check medium impact news - Wählen Sie, ob Nachrichten mit mittlerem impact den Filter aktivieren sollen.

• Check High impact news - Wählen Sie, ob Nachrichten mit hohem impact den Filter aktivieren sollen.

Currencies



• Check ALL - Wählen Sie, ob Nachrichten aller Währungen (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) den Filter aktivieren sollen. In jedem Fall wird geprüft, ob die Währung im Symbol der Position enthalten ist, um sie gemäß der Konfiguration zu verwalten.

• Check AUD news - Überprüft AUD-Nachrichten.

• Check CAD news - Überprüft CAD-Nachrichten.

• Check CHF news - Überprüft CHF-Nachrichten.

• Check CNY news - Überprüft CNY-Nachrichten.

• Check EUR news - Überprüft EUR-Nachrichten.

• Check GBP news - Überprüft GBP-Nachrichten.

• Check JPY news - Überprüft JPY-Nachrichten.

• Check NZD news - Überprüft NZD-Nachrichten.

• Check USD news - Überprüft USD-Nachrichten.

extra currencies relations



• Coin to consider relation 1 - Währung, die ein Symbol beeinflusst, das ihren Namen nicht enthält (z. B. USD auf NASDAQ).

• Symbol to consider relation 1 - Symbol, das von der im vorherigen Feld definierten Währung betroffen ist.

• Coin to consider relation 2 - Währung, die ein Symbol beeinflusst, das ihren Namen nicht enthält (z. B. USD auf NASDAQ).

• Symbol to consider relation 2 - Symbol, das von der im vorherigen Feld definierten Währung betroffen ist.

• Coin to consider relation 3 - Währung, die ein Symbol beeinflusst, das ihren Namen nicht enthält (z. B. USD auf NASDAQ).

• Symbol to consider relation 3 - Symbol, das von der im vorherigen Feld definierten Währung betroffen ist.

• Coin to consider relation 4 - Währung, die ein Symbol beeinflusst, das ihren Namen nicht enthält (z. B. USD auf NASDAQ).

• Symbol to consider relation 4 - Symbol, das von der im vorherigen Feld definierten Währung betroffen ist.

• Coin to consider relation 5 - Währung, die ein Symbol beeinflusst, das ihren Namen nicht enthält (z. B. USD auf NASDAQ).

• Symbol to consider relation 5 - Symbol, das von der im vorherigen Feld definierten Währung betroffen ist.

Fazit



Economic Calendar Defender ist ein leichtes, robustes und unverzichtbares Tool für jeden Trader, der sein Konto vor den gefährlichsten Momenten des Marktes schützen möchte.

Ob Sie mit EAs oder manuell, bei prop firms oder auf einem eigenen Konto handeln, dieser EA hilft Ihnen, die extreme Volatilität zu vermeiden, die Ihren Handel in Sekunden ruinieren kann.