取引の優位性を高めるために、WaveTrend Oscillator Indicator MT5 を使用してください。これは、ジョン・カーターの有名な TTM Squeeze 戦略にインスパイアされた多機能なボラティリティとモメンタムツールです。2000 年代初頭に開発され、Thinkorswim や TradingView などのプラットフォームで人気を博したこのインジケーターは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせ、「スクイーズ」—低ボラティリティの期間を特定し、潜在的な爆発的なブレイクアウトをシグナルします。世界中のトレーダーが、トレンドの強さ、反転、モメンタムのシフトを検出する能力を好み、フォレックス、暗号通貨、株式、商品などのダイナミックな市場でレンジ期間をフィルタリングし、高確率の動きを活用します。

WaveTrend Oscillator Indicator MT5 は、モメンタムの強さを反映するヒストグラムを通じて市場の圧縮と方向バイアスを視覚化する点で優れており、ブル（緑のシェード）またはベア（赤のシェード）方向の強さの増加または減少を色分けしたバーで表示します。矢印は、スクイーズのオン/オフやクロスオーバーシグナルなどのキーイベントを強調し、カスタマイズ可能なアラートがブレイクアウトや退出を通知します。利点には、ボラティリティ拡大時のエントリー/エグジットタイミングの改善、統合時の偽シグナルの削減、スキャルピング、スイングトレーディング、トレンドフォロー戦略のためのリスク管理の強化が含まれます。再描画せず効率的で、バッファ経由で EA とシームレスに統合し、チャートの常時監視なしでトレンド反転と強さを検出する優位性を提供します。

MT4 でも利用可能: WaveTrend Oscillator Indicator MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

主な機能

ボラティリティスクイーズ検出: ボリンジャーバンド（デフォルト長さ 20、乗数 2.0）とケルトナーチャネル（デフォルト長さ 20、乗数 1.5）を使用して、低ボラティリティの統合を特定し、ブレイクアウトを予測。

モメンタムヒストグラム: 正のモメンタムをライムグリーン（増加）またはダークグリーン（減少）で、負のをコーラル（増加）またはレッド（減少）で表示し、トレンド強度の明確な視覚化。

シグナル矢印: 青、白、スカイブルーの矢印がスクイーズフェーズ、モメンタムクロス、またはエントリー/エグジットポイントをマークし、直感的な取引ヒント。

カスタマイズ可能なパラメーター: BB/KC の長さ、乗数、True Range の使用を調整し、任意の市場やタイムフレームに適応。

ルックバック柔軟性: デフォルトで最大 1000 過去キャンドルを分析し、モメンタム計算の包括的な歴史的文脈。

退出シグナルオプション: 退出アラートを有効/無効（デフォルト true）し、トレンド反転または継続に焦点を当てた戦略を洗練。

マルチアラートシステム: ターミナルポップアップ、プッシュ通知、メールアラート（すべてデフォルト有効）で、スクイーズ、モメンタムシフト、またはシグナルのリアルタイム通知。

EA 互換性: 10 バッファがヒストグラム値、矢印、シグナルのデータを公開し、自動取引統合を可能。

高効率: 軽量コードが MT5 でラグフリーのパフォーマンスを保証し、すべての資産のバックテストとライブ取引に適応。

ユーザー友好カスタマイズ: アラート設定とチャネル設定のシンプル入力で、初心者にはアクセスしやすく、専門家には強力。

WaveTrend Oscillator Indicator MT5 は、ボラティリティスクイーズとモメンタムを活用して優れた結果を求めるトレーダーにとって必須です。その持続的な人気は、ブレイクアウトの予測、トレンド強度の評価、タイムリーなアラートの証明された有効性から生まれ、ボラティルな環境で競争優位性を与えます。

ご購入にご満足いただけましたら、肯定的なレビューをいただけると大変感謝いたします。不満がある場合は、解決策を見つけるためにご連絡ください。

私のすべての製品を確認: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags wavetrend oscillator indicator mt5 lazybear momentum overbought oversold trend reversal buy sell signals crossover alerts forex crypto ea integration