Managing Open Positions

МОПс, Менеджер Открытых Позиций. Утилита советник для управления открытыми сделками. Основные функции, это отправка уведомлений в телеграм и автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданных вами виртуальных уровней тейка и стопа в деньгах по всем парам на счете, или на какой то одной паре, или по магику. Советник не просто уведомляет алертом со звуком и пуш уведомлением с отправкой в мобильное приложение, но и отправляет на ваш выбор различные типы сообщений в вам телеграм, будь то бот, чат или канал. Но и это ещё не всё, советник умеет реагировать на уровень безубытка, при его достижении он либо вас уведомит, либо закроет все сделки в безубыток. Также, имеется панель для открытия и закрытия позиций вручную прямо с панели информационного окна, в котором отображаются текущие настройки и обновляются даннные по сделкам. Для удобства статусы настроек меняют свой цвет. Как подключить свой телеграм описано тут https://dzen.ru/a/aRNCnFuAlH-FlZ8Y или на примере другого советника тут https://www.mql5.com/en/blogs/post/747833
