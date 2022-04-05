Торговая панель для быстрой и удобной торговли. Панель позволяет быстро открывать и закрывать ордера. Отдельное закрытие ордеров по позиции Sell и Buy. Так же есть возможность закрыть полностью все ордера. Торговая панель выводит информацию о прибыли, общего объема и количестве ордеров по позициям Sell и Buy. Иногда некоторые позиции могут не закрыться это связанно из-за волатильности рынка. В таком случае повторно нажмите закрыть позицию. Для работы панели необходимо разрешить автоторговлю.