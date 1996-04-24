Alpha Risk Controller PRO は、トレーダーが一貫したリスク管理を維持し、過剰取引や想定外の損失を防ぎ、規律ある取引を実行するために設計されたプロフェッショナルなリスク管理ツールです。

裁量トレードにも、他のEAとの併用にも対応します。

本製品はエントリーシグナルを提供するツールではありません。

目的は 資金保護・ロット管理・取引制限の自動化 です。

主な機能

1. 自動ロット計算

リスク％に基づくロット計算

固定ロットにも対応

残高ベース / 有効証拠金ベースのロット計算

最小ロット・最大ロットの制限設定

2. 日次・週次・月次の資金保護

日次損失制限

日次利益目標

週次保護ロック

月次リスク上限

上限達成後は新規注文を自動停止

3. ドローダウン管理

残高ベースのDD制限

有効証拠金ベースのDD制限

ソフトロック（新規注文を停止）

ハードロック（全ポジションを決済し取引停止）

4. 利益保護

浮動利益の自動ロック

グローバルブレークイーブン

全注文のグローバルTP設定

固定モード / ステップモード

5. 安全フィルター

最大スプレッドフィルター

証拠金維持率の保護

最大ポジション数の制限

相場の急変動時のブロック機能（任意）

6. 視覚的パネル & 監視機能

画面上のパネルで以下をリアルタイム表示：

計算されたロットサイズ

ドローダウン状況

スプレッド

証拠金レベル

現在のロック状態

使用中のリスク設定

適しているユーザー

規律を重視するトレーダー

複数EAを同時使用しているユーザー

プロップファーム基準に合わせたい人

初心者のリスク管理強化

ボラティリティの高い市場を取引する人

技術仕様

通貨ペア、株価指数、金属、暗号資産、シンセティック等に対応

すべての時間足で動作（M1〜M5推奨）

すべてのブローカーで使用可能

最低入金額なし

他EAとの併用可能

含まれるもの

生涯アップデート

分かりやすい設定項目

シンプルなセットアップ

チャートに設置するだけで自動稼働

必要であれば、

✔ MQL5商品ページの短い紹介文

✔ パラメータ説明

✔ スクリーンショット用のテキスト

も作成できます。