Calendrier économique
Ventes au détail au Royaume-Uni a/a (United Kingdom Retail Sales y/y)
|Moyen
|1.1%
|2.1%
|
0.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.5%
|
1.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes au détail a/a indiquent les variations de la valeur des marchandises vendus au détail au Royaume-Uni au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul est basé sur une enquête, qui échantillonne 5 000 commerces de détail.
Le questionnaire recueille des données sur l’ensemble du chiffre d’affaires du commerce de détail dans le pays, y compris les magasins individuels, les marchés, les ventes porte-à-porte et par téléphone. Une autre question concerne le montant total des ventes au détail effectuées en ligne.
Les statistiques des ventes au détail comprennent le coût des aliments, des vêtements, des chaussures, des articles ménagers, etc. L’indicateur tient compte séparément de la vente au détail hors magasin (porte-à-porte, étals, ventes sur Internet, etc.). Les services ne sont pas compris: vacances, billets d’avion et billets de train, assurance, banque, etc. Un indice désaisonnalisé est calculé en fonction des résultats de l’enquête. L’indice est calculé par rapport à une année de base de 2013 ayant un niveau de référence de 100. Une variation de l’indice d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre est mesurée en pourcentage.
Cet indicateur est l’un des premiers indicateurs de l’efficacité de la politique économique. Il est utilisé lors de la préparation des rapports nationaux (PIB, balance courante, etc.). Des mesures de régulation économique sont adoptées sur la base du RSI. Dans le calcul du PIB, le RSI est utilisé pour mesurer la dépense de consommation finale des ménages (lorsque le PIB est mesuré à partir de l’approche des dépenses).
Étant une mesure de l’activité des consommateurs, la croissance de l’indice des ventes au détail peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail au Royaume-Uni a/a (United Kingdom Retail Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
