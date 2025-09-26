Calendrier économique
Production manufacturière m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Manufacturing Production m/m)
|Moyen
|-1.3%
|0.3%
|
0.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.4%
|
-1.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Production manufacturière m/m montre une variation de la valeur des marchandises produits dans le secteur manufacturier de l’industrie britannique au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
La fabrication (production d’aliments, de produits pharmaceutiques, d’industrie légère, de transformation des métaux, de raffinage du pétrole, etc.) représente environ 80% de la production industrielle totale du Royaume-Uni. Les estimations de l’indice sont basées sur les données sur le chiffre d’affaires reçues de l’Enquête mensuelle auprès des entreprises (MBS) d’environ 6 000 entreprises. Les données sur la production dans les industries minières et raffinage du pétrole sont fournies par des sources administratives, par exemple le Département des Entreprises de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS). Tous les chiffres sont désaisonnalisés.
L’indicateur est désaisonnalisé en appliquant un déflateur fondé sur l’IPP. L’indice des prix à la production mesure en fait les prix à la production des produits fabriqués. Ainsi, le chiffre d’affaires net du fabricant est estimé, sans l’impact des majorations des détaillants.
C’est l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie britannique. Il est utilisé dans le calcul du PIB. La croissance de la production de l’industrie manufacturière est un indicateur de premier plan de la croissance de l’activité des consommateurs et des ventes au détail. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production manufacturière m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Manufacturing Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
