Production manufacturière m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Manufacturing Production m/m)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Affaires
Moyen -1.3% 0.3%
0.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.4%
-1.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Production manufacturière m/m montre une variation de la valeur des marchandises produits dans le secteur manufacturier de l’industrie britannique au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

La fabrication (production d’aliments, de produits pharmaceutiques, d’industrie légère, de transformation des métaux, de raffinage du pétrole, etc.) représente environ 80% de la production industrielle totale du Royaume-Uni. Les estimations de l’indice sont basées sur les données sur le chiffre d’affaires reçues de l’Enquête mensuelle auprès des entreprises (MBS) d’environ 6 000 entreprises. Les données sur la production dans les industries minières et raffinage du pétrole sont fournies par des sources administratives, par exemple le Département des Entreprises de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS). Tous les chiffres sont désaisonnalisés.

L’indicateur est désaisonnalisé en appliquant un déflateur fondé sur l’IPP. L’indice des prix à la production mesure en fait les prix à la production des produits fabriqués. Ainsi, le chiffre d’affaires net du fabricant est estimé, sans l’impact des majorations des détaillants.

C’est l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie britannique. Il est utilisé dans le calcul du PIB. La croissance de la production de l’industrie manufacturière est un indicateur de premier plan de la croissance de l’activité des consommateurs et des ventes au détail. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production manufacturière m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Manufacturing Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-1.3%
0.3%
0.5%
févr. 2025
2.2%
0.9%
-1.0%
déc. 2024
0.7%
-0.1%
-0.3%
sept. 2024
-1.0%
0.1%
1.3%
août 2024
1.1%
-1.0%
juil. 2024
-1.0%
-0.1%
1.1%
juin 2024
1.1%
-0.1%
0.3%
mai 2024
0.4%
-1.6%
avr. 2024
-1.4%
0.3%
mars 2024
0.3%
1.2%
févr. 2024
1.2%
-0.4%
-0.2%
janv. 2024
0.0%
-0.3%
0.8%
déc. 2023
0.8%
0.1%
0.8%
nov. 2023
0.4%
0.8%
-1.2%
oct. 2023
-1.1%
0.0%
0.1%
sept. 2023
0.1%
-0.1%
-0.7%
août 2023
-0.8%
-0.1%
-1.2%
juil. 2023
-0.8%
0.1%
2.4%
juin 2023
2.4%
0.1%
-0.1%
mai 2023
-0.2%
0.0%
-0.1%
avr. 2023
-0.3%
-0.1%
0.7%
mars 2023
0.7%
-0.1%
0.1%
févr. 2023
0.0%
0.1%
-0.1%
janv. 2023
-0.4%
0.1%
0.0%
déc. 2022
0.0%
0.0%
-0.6%
nov. 2022
-0.5%
-0.2%
0.7%
oct. 2022
0.7%
-0.1%
0.0%
sept. 2022
0.0%
0.3%
-1.1%
août 2022
-1.6%
0.3%
-1.1%
juil. 2022
0.1%
-0.3%
-1.6%
juin 2022
-1.6%
-0.4%
1.7%
mai 2022
1.4%
0.2%
-0.6%
avr. 2022
-1.0%
0.7%
-0.2%
mars 2022
-0.2%
0.0%
-0.6%
févr. 2022
-0.4%
-0.9%
0.9%
janv. 2022
0.8%
-0.4%
0.2%
déc. 2021
0.2%
0.8%
0.7%
nov. 2021
1.1%
0.4%
0.1%
oct. 2021
0.0%
-0.3%
-0.1%
sept. 2021
-0.1%
-0.4%
0.3%
août 2021
0.5%
0.4%
-0.6%
juil. 2021
0.0%
0.4%
0.2%
juin 2021
0.2%
-0.4%
0.1%
mai 2021
-0.1%
-0.3%
0.0%
avr. 2021
-0.3%
0.6%
2.1%
mars 2021
2.1%
0.1%
1.5%
févr. 2021
1.3%
-0.8%
-2.3%
janv. 2021
-2.3%
-0.1%
0.3%
déc. 2020
0.3%
-0.2%
1.1%
nov. 2020
0.7%
-13.5%
1.6%
12345
