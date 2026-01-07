영국 제조 생산 m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)
|중간
|-1.3%
|0.3%
|
0.5%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.4%
|
-1.3%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
제조업 생산 m/m은 해당 달에 영국 산업의 제조업에서 생산되는 상품의 가치가 전월에 비해 변동된 것을 보여줍니다.
제조업(식품, 제약, 경공업, 금속 가공, 석유 정제 등)은 영국 전체 산업 생산의 약 80%를 차지합니다. 이 지수 추정치는 약 6,000개 기업을 대상으로 한 월간 기업 조사(MBS)에서 받은 매출 데이터를 기반으로 합니다. 광업 및 정유 산업의 생산에 대한 데이터는 예를 들어 BEIS(Business, Energy and Industrial Strategy)와 같은 행정 소스에 의해 제공됩니다. 모든 수치는 계절에 따라 조정됩니다.
PPI 기반 디플레이터를 적용하여 지표를 계절적으로 조정합니다. 생산자 물가 지수는 실제로 공산품의 생산 가격을 측정합니다. 따라서 제조업체의 순매출액은 소매업체의 매출에 영향을 미치지 않고 추정됩니다.
그것은 영국 경제 발전의 단기 지표 중 하나입니다. 그것은 GDP 계산에 사용됩니다. 제조업 생산 증가는 소비자 활동과 소매 판매의 성장을 보여주는 주요 지표입니다. 따라서 지표 증가는 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국 제조 생산 m/m (United Kingdom Manufacturing Production m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
