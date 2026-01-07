캘린더섹션

경제 달력

국가

영국 산업 생산 m/m (United Kingdom Industrial Production m/m)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
비즈니스
중간 -0.9% 0.1%
0.7%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-1.2%
-0.9%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

생산량 지수 m/m는 해당 달 영국 제조업체의 실질 생산량이 전월 대비 변동된 것을 반영합니다. 지수 계산에는 광물의 제조, 광업 및 처리, 에너지 생산, 수자원 관리, 폐기물 관리 등 모든 생산 산업이 포함됩니다.

지수 추정치는 주로 월간 기업조사(MBS)를 통해 약 6,000개 기업이 제공한 데이터를 기반으로 합니다. 광업, 채석 및 에너지 공급 산업(코크 및 정제 석유)의 생산에 대한 데이터는 경영자 소스(예: BEIS)에 의해 제공됩니다. 모든 수치는 계절에 따라 조정됩니다.

지수는 현재 2013년으로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다. 2013년 지수 벤치마크는 100으로 설정되었습니다.

생산 지수는 중요한 경제 지표이자 영국 경제 발전을 나타내는 단기 지표 중 하나입니다. 그것은 GDP 계산에 사용됩니다. 국가 GDP에서 생산 부문의 상대적 비중은 14% 입니다. 영국 은행, 재무부 및 내각은 통화 및 재정 정책을 개발하고 중기 경제 발전과 소비자 활동을 예측할 때 이 지표를 사용합니다. 이 지표는 생산 분야의 경제 변수 분석에 사용됩니다.

생산지수의 성장은 파운드화 파운드화 시세에 좋은 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 산업 생산 m/m (United Kingdom Industrial Production m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
7월 2025
-0.9%
0.1%
0.7%
2월 2025
1.5%
0.8%
-0.5%
12월 2024
0.5%
-0.6%
-0.5%
9월 2024
-0.5%
0.1%
0.5%
8월 2024
0.5%
-0.8%
7월 2024
-0.8%
0.2%
0.8%
6월 2024
0.8%
-0.2%
0.3%
5월 2024
0.2%
-0.9%
4월 2024
-0.9%
0.2%
3월 2024
0.2%
1.1%
2월 2024
1.1%
-0.6%
-0.3%
1월 2024
-0.2%
-0.6%
0.6%
12월 2023
0.6%
1.1%
0.5%
11월 2023
0.3%
0.5%
-1.3%
10월 2023
-0.8%
0.0%
0.0%
9월 2023
0.0%
0.0%
-0.5%
8월 2023
-0.7%
-0.1%
-1.1%
7월 2023
-0.7%
0.0%
1.8%
6월 2023
1.8%
0.1%
-0.6%
5월 2023
-0.6%
0.1%
-0.2%
4월 2023
-0.3%
0.0%
0.7%
3월 2023
0.7%
-0.1%
-0.1%
2월 2023
-0.2%
0.0%
-0.5%
1월 2023
-0.3%
0.1%
0.3%
12월 2022
0.3%
0.1%
0.1%
11월 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
10월 2022
0.0%
-0.3%
0.2%
9월 2022
0.2%
0.0%
-1.4%
8월 2022
-1.8%
0.4%
-1.1%
7월 2022
-0.3%
0.1%
-0.9%
6월 2022
-0.9%
-0.4%
1.3%
5월 2022
0.9%
-0.4%
-0.1%
4월 2022
-0.6%
0.5%
-0.2%
3월 2022
-0.2%
0.6%
-0.3%
2월 2022
-0.6%
-0.4%
0.7%
1월 2022
0.7%
-1.0%
0.3%
12월 2021
0.3%
0.2%
0.7%
11월 2021
1.0%
1.2%
-0.5%
10월 2021
-0.6%
-0.1%
-0.4%
9월 2021
-0.4%
-0.5%
1.0%
8월 2021
0.8%
0.2%
0.3%
7월 2021
1.2%
0.3%
-0.7%
6월 2021
-0.7%
-0.4%
0.6%
5월 2021
0.8%
-0.2%
-1.0%
4월 2021
-1.3%
2.7%
1.8%
3월 2021
1.8%
1.6%
1.0%
2월 2021
1.0%
-3.5%
-1.8%
1월 2021
-1.5%
-3.3%
0.2%
12월 2020
0.2%
-16.2%
0.3%
11월 2020
-0.1%
-14.8%
1.1%
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드