L’indice de la production m/m traduit une variation du volume réel de la production des fabricants britanniques au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul de l’indice comprend toutes les industries de production: fabrication, extraction et transformation des minéraux, production d’énergie, gestion des ressources en eau et gestion des déchets.

Les estimations de l’indice sont principalement fondées sur les données fournies par environ 6 000 entreprises dans le cadre de l’Enquête Mensuelle des Entreprises (SMS). Les données sur la production dans les industries des mines, des carrières et de l’approvisionnement en énergie (coke et pétrole raffiné) sont fournies par des sources administratives, par exemple le Département des Entreprises, de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS). Tous les chiffres sont désaisonnalisés.

L’indice est calculé par rapport à la période de base actuellement fixée à 2013. L’indice de référence en 2013 est fixé à 100.

L’indice de production est un indicateur économique important et l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie britannique. Il est utilisé dans le calcul du PIB. Le poids relatif du secteur de la production dans le PIB national est de 14%. La Banque d’Angleterre, le Trésor et le Gouvernement utilisent l’indicateur pour élaborer des politiques monétaires et budgétaires, prévoir l’évolution économique à moyen terme et l’activité des consommateurs. L’indicateur est utilisé pour l’analyse des variables économiques dans le secteur de la production.

La croissance de l’indice de production peut avoir un impact favorable sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: