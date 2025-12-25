Экономический календарь
Промышленное производство Великобритании м/м (United Kingdom Industrial Production m/m)
|Средняя
|-0.9%
|0.1%
|
0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.2%
|
-0.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство, м/м (Industrial Production m/m) отражает изменение объемов производства на британских предприятиях в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, управление водными ресурсами и отходами.
Расчет индикатора ведется с использованием ежемесячного бизнес-опроса (MBS) около 6000 промышленных предприятий страны. Данные по объему производства в горнодобывающей отрасли, энергетическом секторе и в обрабатывающей промышленности (нефтепереработка, металлургия) берутся из административных источников — например, из Департамента деловой, энергетической и промышленной стратегии (BEIS). Все оценки подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний.
Индекс рассчитывается относительно базисного года, за который сейчас принят 2013. Значение показателя в 2013 году принимается равным 100.
Индекс промышленного производства – важный экономический показатель, один из краткосрочных индикаторов развития экономики Великобритании. Он используется при расчете ВВП. Относительный вес производственной отрасли составляет 14% валового внутреннего продукта страны. Показатель используется Банком Англии, Казначейством и кабинетом министров при разработке денежно-кредитной и фискальной политики, для прогнозирования развития экономики и потребительской активности на среднесрочную перспективу. По этому индикатору анализируют экономические показатели производственного сектора.
Объем промышленного производства в Великобритании может оказать благоприятное влияние на котировки фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство Великобритании м/м (United Kingdom Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
