南非经常账 (South Africa Current Account)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
交易
|低级别
|R-57.023 B
|R-56.877 B
|
R-72.223 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
经常账户是南非国际收支的一部分，是有关居民与非居民之间所有经济交易的系统化数据。
经常账户是净贸易差额（进出口商品和服务的差额），净要素收入（例如利息，股息等）和净转移支付（例如国外捐赠）的总和。这意味着，与最全面的国际收支平衡表相比，这个平衡表不包括资本进出口的现金流，以及黄金和外汇储备的波动。
经常账户顺差增加了净外部资产，并导致以资本账户外部资产增加形式的资本出口增加。一些经济学家将其解释为经济疲软的信号，而另一些人则认为这表示经济走强。在经常账户逆差的情况下，情况恰恰相反。此外，长期不断加剧的外部失衡被视为金融危机的根源。
然而，通常超出预期的数值将被视为对南非兰特有利，而低于预期的数值则被视为对其不利。
最后值:
真实值
预测值
"南非经常账 (South Africa Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
R-57.023 B
R-56.877 B
R-72.223 B
2 Q 2025
R-82.786 B
R-4.293 B
R-47.834 B
1 Q 2025
R-35.575 B
R5.461 B
R-39.268 B
4 Q 2024
R-31.632 B
R-65.247 B
R-55.620 B
3 Q 2024
R-70.820 B
R-71.975 B
R-75.277 B
2 Q 2024
R-64.646 B
R-121.163 B
R-106.949 B
1 Q 2024
R-84.591 B
R-90.268 B
R-162.934 B
4 Q 2023
R-165.528 B
R-87.262 B
R-34.377 B
3 Q 2023
R-19.314 B
R-110.912 B
R-185.158 B
2 Q 2023
R-160.731 B
R-116.177 B
R-63.697 B
1 Q 2023
R-66.237 B
R-94.013 B
R-155.292 B
4 Q 2022
R-173.997 B
R-50.576 B
R3.062 B
3 Q 2022
R-18.071 B
R28.357 B
R-106.544 B
2 Q 2022
R-86.588 B
R127.901 B
R156.742 B
1 Q 2022
R142.629 B
R168.380 B
R132.056 B
4 Q 2021
R119.916 B
R285.070 B
R216.250 B
3 Q 2021
R226.400 B
R327.568 B
R311.110 B
2 Q 2021
R342.780 B
R238.911 B
R261.154 B
1 Q 2021
R267.348 B
R244.707 B
R197.818 B
4 Q 2020
R197.818 B
R196.590 B
R294.446 B
3 Q 2020
R297.485 B
R-122.819 B
R-123.698 B
2 Q 2020
R-103.587 B
R-46.500 B
R63.440 B
1 Q 2020
R69.733 B
R-152.700 B
R-68.069 B
4 Q 2019
R-68.069 B
R-204.900 B
R-188.132 B
3 Q 2019
R-190.300 B
R-208.700 B
2 Q 2019
R-204.100 B
R-143.500 B
1 Q 2019
R-142.500 B
R-110.200 B
4 Q 2018
R-110.200 B
R-180.400 B
3 Q 2018
R-176.600 B
R-167.400 B
2 Q 2018
R-163.800 B
R-219.400 B
1 Q 2018
R-229.000 B
R-137.000 B
4 Q 2017
R-137.000 B
R-99.000 B
3 Q 2017
R-109.000 B
R-111.000 B
2 Q 2017
R-110.000 B
R-91.000 B
1 Q 2017
R-92.000 B
R-76.000 B
4 Q 2016
R-76.000 B
R-166.000 B
3 Q 2016
R-176.000 B
R-123.000 B
2 Q 2016
R-134.000 B
R-221.000 B
1 Q 2016
R-211.000 B
R-191.000 B
4 Q 2015
R-208.000 B
R-172.000 B
3 Q 2015
R-165.000 B
R-124.000 B
2 Q 2015
R-124.000 B
R-185.000 B
1 Q 2015
R-189.000 B
R-198.000 B
4 Q 2014
R-198.000 B
R-223.000 B
3 Q 2014
R-230.000 B
R-235.000 B
2 Q 2014
R-222.000 B
