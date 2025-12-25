КалендарьРазделы

Счет текущих операций ЮАР (South Africa Current Account)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Южно-Африканский резервный банк (South African Reserve Bank (SARB))
Сектор:
Торговля
Низкая R​-57.023 млрд R​-56.877 млрд
R​-72.223 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Счет текущих операций (Current Account) — это важная часть платежного баланса ЮАР, которая систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны.

Счет текущих операций представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт), чистого факторного дохода (например, процентов и дивидендов) и чистых трансфертных платежей (например, иностранная помощь). По сравнению с платежным балансом, наиболее полным из этой группы экономических индикаторов, счет текущих операций не включает в себя потоки денежных средств от импорта и экспорта капитала, а также колебания золотовалютных резервов.

Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.

В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок Южноафриканской валюты, а значение ниже ожидаемого — негативным.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций ЮАР (South Africa Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
R​-57.023 млрд
R​-56.877 млрд
R​-72.223 млрд
2 кв. 2025
R​-82.786 млрд
R​-4.293 млрд
R​-47.834 млрд
1 кв. 2025
R​-35.575 млрд
R​5.461 млрд
R​-39.268 млрд
4 кв. 2024
R​-31.632 млрд
R​-65.247 млрд
R​-55.620 млрд
3 кв. 2024
R​-70.820 млрд
R​-71.975 млрд
R​-75.277 млрд
2 кв. 2024
R​-64.646 млрд
R​-121.163 млрд
R​-106.949 млрд
1 кв. 2024
R​-84.591 млрд
R​-90.268 млрд
R​-162.934 млрд
4 кв. 2023
R​-165.528 млрд
R​-87.262 млрд
R​-34.377 млрд
3 кв. 2023
R​-19.314 млрд
R​-110.912 млрд
R​-185.158 млрд
2 кв. 2023
R​-160.731 млрд
R​-116.177 млрд
R​-63.697 млрд
1 кв. 2023
R​-66.237 млрд
R​-94.013 млрд
R​-155.292 млрд
4 кв. 2022
R​-173.997 млрд
R​-50.576 млрд
R​3.062 млрд
3 кв. 2022
R​-18.071 млрд
R​28.357 млрд
R​-106.544 млрд
2 кв. 2022
R​-86.588 млрд
R​127.901 млрд
R​156.742 млрд
1 кв. 2022
R​142.629 млрд
R​168.380 млрд
R​132.056 млрд
4 кв. 2021
R​119.916 млрд
R​285.070 млрд
R​216.250 млрд
3 кв. 2021
R​226.400 млрд
R​327.568 млрд
R​311.110 млрд
2 кв. 2021
R​342.780 млрд
R​238.911 млрд
R​261.154 млрд
1 кв. 2021
R​267.348 млрд
R​244.707 млрд
R​197.818 млрд
4 кв. 2020
R​197.818 млрд
R​196.590 млрд
R​294.446 млрд
3 кв. 2020
R​297.485 млрд
R​-122.819 млрд
R​-123.698 млрд
2 кв. 2020
R​-103.587 млрд
R​-46.500 млрд
R​63.440 млрд
1 кв. 2020
R​69.733 млрд
R​-152.700 млрд
R​-68.069 млрд
4 кв. 2019
R​-68.069 млрд
R​-204.900 млрд
R​-188.132 млрд
3 кв. 2019
R​-190.300 млрд
R​-208.700 млрд
2 кв. 2019
R​-204.100 млрд
R​-143.500 млрд
1 кв. 2019
R​-142.500 млрд
R​-110.200 млрд
4 кв. 2018
R​-110.200 млрд
R​-180.400 млрд
3 кв. 2018
R​-176.600 млрд
R​-167.400 млрд
2 кв. 2018
R​-163.800 млрд
R​-219.400 млрд
1 кв. 2018
R​-229.000 млрд
R​-137.000 млрд
4 кв. 2017
R​-137.000 млрд
R​-99.000 млрд
3 кв. 2017
R​-109.000 млрд
R​-111.000 млрд
2 кв. 2017
R​-110.000 млрд
R​-91.000 млрд
1 кв. 2017
R​-92.000 млрд
R​-76.000 млрд
4 кв. 2016
R​-76.000 млрд
R​-166.000 млрд
3 кв. 2016
R​-176.000 млрд
R​-123.000 млрд
2 кв. 2016
R​-134.000 млрд
R​-221.000 млрд
1 кв. 2016
R​-211.000 млрд
R​-191.000 млрд
4 кв. 2015
R​-208.000 млрд
R​-172.000 млрд
3 кв. 2015
R​-165.000 млрд
R​-124.000 млрд
2 кв. 2015
R​-124.000 млрд
R​-185.000 млрд
1 кв. 2015
R​-189.000 млрд
R​-198.000 млрд
4 кв. 2014
R​-198.000 млрд
R​-223.000 млрд
3 кв. 2014
R​-230.000 млрд
R​-235.000 млрд
2 кв. 2014
R​-222.000 млрд
