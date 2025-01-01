ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標時系列クラスCiRealVolumeGetData 

GetData

インデックスによって時系列の要素を取得します。

datetime  GetData(
  int  index      // インデックス
  ) const

パラメータ

index

[in]  必要な要素のインデックス

戻り値

時系列バッファの要素、または 0

GetData

開始位置と要素数によって時系列から要素を取得します。

int  GetData(
  int  start_pos,    // 開始位置
  int  count,        // 取得する要素
  long& buffer        // データを受け取る配列
  ) const

パラメータ

start_pos

[in]  時系列の開始位置

count

[in]  必要な要素数

buffer

[in]  データを受け取る配列への参照

戻り値

成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1

GetData

開始時刻と要素数によって時系列から要素を取得します。

int  GetData(
  datetime  start_time,    // 開始時刻
  int      count,          // 要素数
  long&     buffer          // データを受け取る配列
  ) const

パラメータ

start_time

[in]  開始時刻

count

[in]  必要な要素数

buffer

[in]  データを受け取る配列への参照

戻り値

成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1

GetData

開始時刻と終了時刻によって時系列から要素を取得します。

int  GetData(
  datetime  start_time,    // 開始時刻
  datetime  stop_time,      // 終了時刻
  long&     buffer          // データを受け取る配列
  ) const

パラメータ

start_time

[in]  開始時刻

stop_time

[in]  終了時刻

buffer

[in]  データを受け取る配列への参照

戻り値

成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1