CheckTrailingStopShort
ショート（売り）ポジションのトレール注文の条件をチェックします。
virtual bool CheckTrailingStopShort(
パラメータ
position
[in] CPositionInfo オブジェクトへのポインタ
sl
[in][out] 決済逆指値の変数
tp
[in][out] 決済指値の変数
戻り値
条件が満たされている場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
First it calculates the minimal allowed Stop Loss price closest to the current price and calculates Stop Loss price using the values of moving average indicator of the previous (completed) bar.
Iポジションが決済逆指値の価格を持っている場合は、その値は基本価格であるとみなされます。それ以外の場合は、ポジションの始値が基本価格であるとみなされます。
算出された決済逆指値が基本価格よりも高く決済逆指値の可能な最小値より低い場合には、新しい決済逆指値の設定が推奨されます。