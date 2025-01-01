

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // モデルの入力形状

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // モデルの出力形状

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// リソースとしてのモデル



long handle; // モデルハンドル

ulong predictions=0; // 予測カウンタ

ulong confirmed=0; // 成功した予測のカウンタ

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 基本チェック

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

return(-1);

}

//--- モデルを作成する

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- 入力データの形状を指定する

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- 出力データの形状を指定する

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化解除関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- モデル操作を完成する

OnnxRelease(handle);

//--- 予測統計を計算して出力する

PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//--- 現在のバーの開始時間を確認する

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

return;

}

//--- 開始時間が変更されていない場合は、次のOnTickを呼び出すまで終了する

if(time==open_time)

return;

//--- 完了した最後の2つのバーの終値を取得する

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // 予測される価格変動

double delta_actual=close[1]-close[0]; // 実際の価格変動

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//--- 新しいバーの終値を計算して、次のバーの価格を検証する

matrix rates;

//--- 10バーを取得する

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//--- 一連のOHLCベクトルを入力する

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- 正規化行列に入力する

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- 入力データを正規化する

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- 正規化された入力データをfloat型に変換する

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- ここでモデルの出力データ、つまり価格予測を取得する

vectorf y_norm(1);

//--- モデルを実行する

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

}

//--- 逆変換を行って予測価格を取得し、それを新しいバーで検証する

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // 予測カウンタを増加する

Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//--- 次のティックを確認するためにバーの開始時間を保存する

open_time=time;

}