|
const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // モデルの入力形状
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // モデルの出力形状
#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// リソースとしてのモデル
long handle; // モデルハンドル
ulong predictions=0; // 予測カウンタ
ulong confirmed=0; // 成功した予測のカウンタ
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 基本チェック
if(_Symbol!="EURUSD")
{
Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");
return(-1);
}
if(_Period!=PERIOD_H1)
{
Print("Timeframe must be H1, testing aborted");
return(-1);
}
//--- モデルを作成する
handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- 入力データの形状を指定する
if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
{
Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//--- 出力データの形状を指定する
if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
{
Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化解除関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- モデル操作を完成する
OnnxRelease(handle);
//--- 予測統計を計算して出力する
PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
static datetime open_time=0;
static double predict;
//--- 現在のバーの開始時間を確認する
datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);
if(time==0)
{
PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());
return;
}
//--- 開始時間が変更されていない場合は、次のOnTickを呼び出すまで終了する
if(time==open_time)
return;
//--- 完了した最後の2つのバーの終値を取得する
double close[];
int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);
if(recieved!=2)
{
PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());
return;
}
double delta_predict=predict-close[0]; // 予測される価格変動
double delta_actual=close[1]-close[0]; // 実際の価格変動
if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))
confirmed++;
//--- 新しいバーの終値を計算して、次のバーの価格を検証する
matrix rates;
//--- 10バーを取得する
if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))
return;
//--- 一連のOHLCベクトルを入力する
matrix x_norm=rates.Transpose();
vector m=x_norm.Mean(0);
vector s=x_norm.Std(0);
matrix mm(10,4);
matrix ms(10,4);
//--- 正規化行列に入力する
for(int i=0; i<10; i++)
{
mm.Row(m,i);
ms.Row(s,i);
}
//--- 入力データを正規化する
x_norm-=mm;
x_norm/=ms;
//--- 正規化された入力データをfloat型に変換する
matrixf x_normf;
x_normf.Assign(x_norm);
//--- ここでモデルの出力データ、つまり価格予測を取得する
vectorf y_norm(1);
//--- モデルを実行する
if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))
{
Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());
}
//--- 逆変換を行って予測価格を取得し、それを新しいバーで検証する
predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];
predictions++; // 予測カウンタを増加する
Print(predictions,". close prediction = ",predict);
//--- 次のティックを確認するためにバーの開始時間を保存する
open_time=time;
}