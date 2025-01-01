MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxGetInputName
OnnxGetInputName
インデックスによってモデルの入力の名前を取得します。
string OnnxGetInputName(
パラメータ
onnx_handle
[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル
index
[in] 0から始まる入力パラメータのインデックス
戻り値
成功した場合は入力パラメータの名前、それ以外の場合はNULL。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。