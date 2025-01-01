ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxGetOutputCount 

OnnxGetOutputCount

ONNXモデルの出力数を取得します。

long  OnnxGetOutputCount(
  long   onnx_handle // ONNXセッションハンドル
  );

パラメータ

onnx_handle

[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル

戻り値

成功した場合は出力パラメータの数、それ以外の場合は-1。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。