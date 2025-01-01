ドキュメントセクション
インデックスによってモデルの出力の名前を取得します。

string  OnnxGetOutputName(
  long   onnx_handle, // ONNXセッションハンドル
  long   index         // パラメータインデックス
  );

パラメータ

onnx_handle

[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル

index

[in] 0から始まる出力パラメータのインデックス

戻り値

成功した場合は出力パラメータの名前、それ以外の場合はNULL。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。