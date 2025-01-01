ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxRelease 

OnnxRelease

ONNXセッションを閉じます。

bool  OnnxRelease(
  long   onnx_handle // ONNXセッションハンドル
  );

パラメータ

onnx_handle

[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。