MQL5のONNXサポート

ONNXは、機械学習モデルを表すオープンフォーマットビルドです。この標準は、開発者がさまざまなフレームワーク、ツール、ランタイム、コンパイラでモデルを使用できるようにするための演算子の共通セットと共通のファイル形式を定義します。

したがって、オープンなONNX形式を使用すると、異なるプラットフォームと機械学習ツールキット間で機械学習モデルを受信および転送することができます。ONNXはMQL5言語で実装されており、AI開発者はMetaTrader 5プラットフォームが提供する高性能実行環境で作成されたモデルを実行できるようになります。

MQL5の実行速度はC++アプリケーションの速度に匹敵します。これは、MQL5およびC++で標準テストを実行した結果によって証明されています。バーが低いほど、実行にかかる時間（ミリ秒単位）が短くなり、結果が良くなります。テストは、Windows 10（ビルド17763）x64、Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz、メモリ：65457 Mbで実施されました。

新しい非同期取引操作とネイティブONNXサポートは、これまで少数のプロのAI開発者や機関投資家のみが利用できたような新しい機会をトレーダーに提供します。MQL5のONNXサポートにより、トレーダーは好みの開発環境で金融市場取引のモデルを訓練し、低ネットワークコスト、オーダーブックの高速更新、非同期注文送信をもって取引できるようになります。

現在、ONNXはMicrosoft、Facebook、Amazonなどのパートナー企業によって開発および保守されており、このオープンプロジェクトのさらなる発展が保証されています。