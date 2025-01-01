MQL5 リファレンスONNXモデルフォーマット変換
- ONNXサポート
- フォーマット変換
- データ型の自動変換
- モデルの作成
- モデルの実行
- ストラテジーテスターでの実行
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- データ構造体
フォーマット変換
ONNXはオープン形式であり、さまざまな機械学習ツールキットのモデルを使用できます。この形式は、Chainer、Caffee2、PyTorchなどの多くのフレームワークでサポートされています。
モデルをONNX形式に変換するための最も一般的なツールの1つは、MicrosoftのONNXMLToolsです。
ONNXMLToolsのインストールと使用手順は、GitHubリポジトリで入手できます。現在、次のツールキットがサポートされています。
- Keras（keras2onnxコンバーターのラッパー）
- Tensorflow（tf2onnxコンバーターのラッパー）
- scikit-learn（skl2onnxコンバーターのラッパー）
- Apple Core ML
- Spark ML（実験段階）
- LightGBM
- libscm
- XGBoost
- H2O
- CatBoost
ONNXMLToolsは簡単にインストールできます。インストールの詳細とモデル変換の例については、プロジェクトページ(https://github.com/onnx/onnxmltools#install)をご覧ください。