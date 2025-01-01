ドキュメントセクション
フォーマット変換

ONNXはオープン形式であり、さまざまな機械学習ツールキットのモデルを使用できます。この形式は、ChainerCaffee2PyTorchなどの多くのフレームワークでサポートされています。

モデルをONNX形式に変換するための最も一般的なツールの1つは、MicrosoftのONNXMLToolsです。

ONNXMLToolsのインストールと使用手順は、GitHubリポジトリで入手できます。現在、次のツールキットがサポートされています。

ONNXMLToolsは簡単にインストールできます。インストールの詳細とモデル変換の例については、プロジェクトページ(https://github.com/onnx/onnxmltools#install)をご覧ください。

 

 