チャート表示
価格チャートには表示方法が 3 つあります。
- バー
- ローソク足
- ライン
価格チャートを表示する特定の方法は ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE,chart_mode) 関数で設定されます。ここで chart_mode は ENUM_CHART_MODE 列挙の値のいずれかです。
|
ID
|
説明
|
CHART_BARS
|
バーの列として表示。
|
CHART_CANDLES
|
日本製ローソク足として表示。
|
CHART_LINE
|
終値に引かれた線として表示。
価格チャートにボリュームを表示する方法の指定には ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) 関数が使用されます。ここで volume_mode は ENUM_CHART_VOLUME_MODE 列挙の値のいずれかです。
|
ID
|
説明
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
ボリュームの非表示。
|
CHART_VOLUME_TICK
|
ティックボリューム。
|
CHART_VOLUME_REAL
|
取引高。
例:
|
//--- 現在のチャートのハンドルを取得する
