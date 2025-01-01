チャート表示

価格チャートには表示方法が 3 つあります。

バー

ローソク足

ライン

価格チャートを表示する特定の方法は ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE,chart_mode) 関数で設定されます。ここで chart_mode は ENUM_CHART_MODE 列挙の値のいずれかです。

ENUM_CHART_MODE

ID 説明 CHART_BARS バーの列として表示。 CHART_CANDLES 日本製ローソク足として表示。 CHART_LINE 終値に引かれた線として表示。

価格チャートにボリュームを表示する方法の指定には ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) 関数が使用されます。ここで volume_mode は ENUM_CHART_VOLUME_MODE 列挙の値のいずれかです。

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

ID 説明 CHART_VOLUME_HIDE ボリュームの非表示。 CHART_VOLUME_TICK ティックボリューム。 CHART_VOLUME_REAL 取引高。

例:

//--- 現在のチャートのハンドルを取得する

long handle=ChartID();

if(handle>0) // 成功したら、更にカスタマイズする

{

//--- 自動スクロールを無効にする

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- チャートの右側の境界線のインデントを設定する

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- ローソク足として表示する

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- 履歴開始から 100 足分スクロールする

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- ティックボリュームの表示モードを設定する

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

参照

ChartOpen、ChartID